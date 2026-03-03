Mazda CX-5 đời mới có hệ thống treo ‘ngon’ hơn hẳn và đây là lý do

Mazda CX-5 vốn luôn được đánh giá là mẫu crossover có khả năng vận hành tốt nhất trong phân khúc. Bước sang phiên bản 2026, dù kích thước có sự gia tăng, mẫu xe mới này vẫn mang lại cảm giác lái chắc chắn và ổn định hơn cả đời tiền nhiệm.

Mazda CX-5 có hệ thống treo tốt hơn trước. Ảnh: Mazda

Sự cải tiến này không đơn thuần đến từ "phép thuật" của Mazda. Hãng xe Nhật Bản đã duy trì đặc tính lái đặc trưng của CX-5 bằng cách đầu tư vào thiết kế bộ giảm chấn mới đắt tiền hơn. Hệ thống này hoạt động kết hợp với thiết lập hệ thống treo được tái thiết kế, lấy cảm hứng từ dòng xe thể thao huyền thoại MX-5 Miata.

Ông Ruben Archilla, Giám đốc cao cấp mảng Nghiên cứu và Phát triển của Mazda, chia sẻ rằng mục tiêu của hãng là nâng tầm chất lượng thay vì thay đổi bản sắc vốn có của dòng xe. Trong cuộc trao đổi với Motor1 đầu tháng này về những cải tiến khung gầm trên mẫu xe bán chạy nhất của hãng, ông nhấn mạnh việc tối ưu hóa từng chi tiết nhỏ nhất.

Hệ thống treo của CX-5 mới được thay đổi từ từng chi tiết nhỏ nhất. Ảnh: Mazda

Bộ giảm chấn mới sở hữu đường kính piston lớn hơn và cụm van cải tiến, giúp giảm ma sát trong quá trình hoạt động và tăng độ nhạy, đặc biệt là ở dải tốc độ thấp. Đường cong giảm chấn giờ đây cũng ít biến thiên hơn so với trước. Theo ông Archilla, đặc tính này mang tính tuyến tính cao hơn, cung cấp lực giảm chấn lớn hơn ngay khi bắt đầu chuyển động và giảm dần khi tốc độ piston tăng cao.

Mazda cũng thực hiện thay đổi tương quan giữa lò xo và bộ giảm chấn. Chiếc CX-5 mới sở hữu lò xo tương đối mềm kết hợp với bộ giảm chấn cứng, một triết lý được mượn từ dòng Miata vốn có tần số dao động thấp nhất trong các dòng xe Mazda.

Độ cứng lò xo thấp hơn đáng kể so với thế hệ trước giúp xe hấp thụ tốt các khiếm khuyết trên mặt đường, mang lại sự êm ái và thoải mái tối đa. Đồng thời, việc tăng cường lực giảm chấn, đặc biệt là ở những phản hồi nhỏ nhất, giúp kiểm soát thân xe chặt chẽ, loại bỏ cảm giác bồng bềnh và duy trì tư thế ổn định cho chiếc xe.

Công nghệ của xe cũng được tinh chỉnh để cải thiện khả năng vận hành. Ảnh: Carbuzz

Song song với đó, Mazda đã cải thiện cảm giác lái của CX-5 bằng cách bổ sung nhiều phản hồi cơ học hơn. Hệ thống kiểm soát gia tốc G-Vectoring Control cũng được tinh chỉnh, giúp giảm nhẹ mô-men xoắn động cơ để dồn trọng tâm về phía lốp trước khi người lái bắt đầu vào cua. Cơ chế này giúp lốp trước bám đường tốt hơn, phản ứng nhanh nhạy hơn và tạo ra nhiều lực phản hồi truyền ngược lại vô lăng.

Một điểm mới trên CX-5 2026 nhằm tăng cường khả năng kiểm soát hướng lái là việc tạo áp lực nhẹ lên khớp nối mô-men xoắn trong hệ thống dẫn động bốn bánh. Điều này thúc đẩy lốp trước và lốp sau quay cùng tốc độ, giúp xe có xu hướng giữ thẳng hàng ổn định.

Chính lực mô-men tự định vị này, kết hợp với việc giảm bớt sự can thiệp của hệ thống trợ lực lái điện, đã cải thiện đáng kể cảm giác lái thực tế. Ông Archilla khẳng định mẫu xe mới mang lại phản hồi xúc giác chân thực hơn, mang hơi hướng cơ học nhưng với lực đánh lái nhẹ nhàng, giúp việc điều khiển xe trở nên dễ dàng và thú vị hơn.

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn