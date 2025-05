Loạt ô tô tiếp tục giảm giá mạnh, có mẫu giảm tới 230 triệu đồng

Honda hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho hàng loạt mẫu xe chủ lực

Mẫu xe Honda Civic được ưu đãi từ 39,5 triệu (bản G) đến 45 triệu đồng (bản RS). Mẫu Honda BR-V, phiên bản G (VIN 2024) được giảm khoảng 31,5 triệu đồng, kèm theo đó là 1 năm bảo hiểm vật chất miễn phí.

Hãng xe Toyota cũng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ với hàng loạt mẫu xe như Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross và Corolla Cross.

Theo đó, mức ưu đãi với Vios tương đương 23, 25 và 27 triệu đồng ứng với 3 phiên bản E-MT, E-CVT và G-CVT. Mức giảm dành cho Veloz Cross là 32-33 triệu đồng và 28-30 triệu đồng đối với Avanza Premio; Yaris Cross có mức giảm 33-38 triệu đồng; Corolla Cross giảm tương đương khoảng 41-46 triệu đồng.

Mitsubishi áp dụng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho hầu hết các dòng xe hiện có. Trong đó, mẫu MPV Xpander được giảm 28-35 triệu đồng. Cùng với đó, khách hàng mua Xpander và Xpander Cross trong tháng 5 còn được tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng.

Mẫu Xforce giảm 32-35,5 triệu đồng. Mẫu Attrage bản CVT Premium được giảm 24,5 triệu đồng trong khi bản MT được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ tương đương 38 triệu đồng.

Với Nissan, hãng cũng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho một số mẫu xe gồm Almera V (VIN 2024), Navara EL 2WD, Navara EL 2WD Nâng cấp với mức giảm quy đổi khoảng 26,5-35 triệu đồng. Hai mẫu Navara EL 2WD và Navara EL 2WD Nâng cấp có số VIN 2024 được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương giảm 68,5-70 triệu đồng.

Toyota cũng mạnh tay ưu đãi cho khách mua xe trong tháng 5

Mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV/crossover tại thị trường Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2025 là Mazda CX-5 tiếp tục được giảm giá trực tiếp 50-60 triệu đồng. Cụ thể, Mazda CX-5 2.0 Deluxe giảm 50 triệu đồng. Bản Luxury và Premium Active được giảm 60 triệu đồng. Các bản cao nhất là Premium Sport và Premium Exclusive giảm 55 triệu đồng.

Mẫu xe Ford Explorer đang được hãng giảm giá 100 triệu đồng. Mẫu xe Ford Territory đang được nhiều đại lý áp dụng mức giảm trực tiếp 70 triệu đồng cho tất cả các phiên bản, kể cả xe VIN 2025. Trong khi đó, mẫu Ford Ranger đang được ưu đãi 50% phí trước bạ cho 2 phiên bản Sport và Wildtrak. Theo đó, mức ưu đãi sau quy đổi dao động khoảng 43,2-49 triệu đồng.

Mẫu xe Haval H6 cũng đang được giảm giá tới 200 triệu đồng. Theo đó, Haval H6 "đời đầu", với số VIN 2023 được giảm 200 triệu đồng, những xe số VIN 2024 được giảm ít hơn, dao động từ khoảng 130-150 triệu đồng tuỳ đại lý.

Hyundai Thành Công cũng mạnh tay ưu đãi cho khách hàng mua xe trong tháng 5. Cụ thể, các mẫu xe gồm Grand i10 (sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn, 1.2 AT); Accent (1.5 MT, 1.5 AT, AT Đặc biệt, AT Cao cấp); Stargazer X (1.5 AT Tiêu chuẩn, 1.5 AT, 1.5 AT Cao cấp); Creta (1.5 AT Tiêu chuẩn, AT Đặc biệt, AT Cao cấp); Elantra (1.6 AT Tiêu chuẩn); Custin (2.0T Cao cấp); Santa Fe với cá

Subaru là hãng xe ưu đãi mạnh nhất trong tháng 5

Trong tháng 5, khách hàng mua xe Kia Morning, đặc biệt là phiên bản số sàn (MT), có thể nhận được ưu đãi giá trị lên đến 10 triệu đồng (bao gồm giảm giá tiền mặt hoặc quà tặng phụ kiện, bảo hiểm).

Subaru Forester tiếp tục là mẫu xe được giảm giá nhiều nhất. Theo đó, mẫu SUV Nhật Bản (VIN 2024) được hãng giảm tương đương 170-230 triệu đồng, nhiều hơn 30 triệu đồng so với tháng trước.

Trong đó, Subaru Forester bản 2.0 iL tiêu chuẩn được giảm giá 170 triệu đồng; Subaru Forester bản 2.0 iL EyeSight, mức giảm là 200 triệu đồng; bản 2.0 iS EyeSight cao cấp nhất có mức giảm giá lên đến 230 triệu đồng. Mẫu xe Crosstrek được giảm 99-139 triệu đồng cho bản xăng và hybrid.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: nguoiduatin.vn