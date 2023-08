Loạn sao khách sạn ở Nghệ An: Du khách bất an, địa phương bức xúc

Theo thống kê của Sở Du lịch Nghệ An, đến cuối tháng 12/2022, trên địa bàn TP. Vinh có 200 cơ sở lưu trú với hàng nghìn phòng. Trong đó, chỉ có 25 cơ sở được xếp hạng từ 1 sao trở lên, số lượng các cơ sở lưu trú từ 3 -5 sao chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, có nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú không nằm trong danh sách công nhận hạng sao do Sở Du lịch tỉnh Nghệ An quản lý nhưng trên trang website của các khách sạn cũng như các biển hiệu, biển quảng cao, các đơn vị này giới thiệu 3 sao hay 4 sao.

Khách sạn Bejing ngang nhiên công khai những ngôi sao tự phong ngay chính diện của khách sạn (Ảnh: Vũ Thắng)

Đơn cử như khách sạn Bejing có địa chỉ tại số 110 Mai Hắc Đế của Công ty Cổ phần thương mại Phương Bắc, mặc dù chưa được cơ quan chức năng công nhận hạng cơ sở lưu trú nhưng vẫn vô tư gắn sao trên biển, bảng của khách sạn là 3 sao. Tương tự là khách sạn Vinh Plaza có địa chỉ tại số 3 Mai Hắc Đế “oai” hơn nên gắn mình là khách sạn 4 sao trên mặt ngoài khách sạn một thời gian dài và thể hiện ở tất cả các ấn phẩm quảng cáo từ website, catalogue....của khách sạn.

Ngoài ra, không những khách sạn tự phong sao mà tình trạng khách sạn đã hết thời hiệu xếp hạng cơ sở lưu trú theo quy định vẫn vô tư gắn sao như khách sạn Thượng Hải tại số 02 Đốc Thiết, phường Hưng Bình đã hết hạn từ cuối năm 2022 đến nay nhưng khách sạn này vẫn gắn 3 ngôi sao trên những vị trí dễ gây hiểu nhầm cho du khách…

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt, ông Hồ Viết Phúc - Đại diện khách sạn Thượng Hải thừa nhận: "Đúng là khách sạn Thượng Hải đã hết hạn theo quy định từ 17/4/2023, tuy nhiên vẫn chưa thấy Sở Du lịch làm lại lần 2. Còn việc hết thời gian xếp hạng cơ sở lưu trú thì cơ sở phải gỡ các ngôi sao xuống mới đúng".

Khách sạn Vinh Plaza gắn tới 4 sao dù thực tế khách sạn này chưa được công nhận hạng của cơ sở lưu trú (Ảnh chụp FB khách sạn).



Đề cập về thực trạng nêu trên, ông Trương Hải Linh, Trưởng phòng Quản lý Du lịch - Sở Du lịch Nghệ An cho biết, Sở Du lịch thường xuyên ban hành các văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã hết thời hạn công nhận hạng, công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch khẩn trương tháo dỡ biển công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; không được tự công bố hạng sao, treo biển hạng sao và không sử dụng từ “sao” hoặc hình ảnh ngôi sao đối với cơ sở lưu trú du lịch và không sử dụng danh hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác để quảng cáo về hạng cơ sở lưu trú du lịch, danh hiệu đạt chuẩn phục vụ khách du lịch dưới mọi hình thức trên tất cả các phương tiện.

Theo ông Linh, việc này nhằm bảo đảm quyền lợi và nâng cao năng lực cạnh tranh trong kinh doanh, đề nghị các cơ sở tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ, tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. "Đối với các đơn vị có quyết định công nhận hạng sao nhưng sắp hết hoặc đã hết hiệu lực, để tiếp tục duy trì hạng sao đã công nhận, Sở Du lịch Nghệ An đã có các văn bản đề nghị các đơn vị lưu trú gửi hồ sơ đề nghị công nhận lại hạng gửi về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để tổ chức thẩm định và công nhận hạng", ông Linh nói thêm.

Dù đã hết hạn nhưng khách sạn Thượng Hải vẫn vô tư gắn sao trên các biển, bảng



Còn theo ông Trần Mai Dương, Chánh Thanh tra Sở Du lịch Nghệ An, từ đầu năm đơn vị đã tham mưu cho Sở thành lập các đoàn kiểm tra. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, địa phương lại có hơn 1.000 cơ sở lưu trú nên cũng chưa thể kiểm tra hết được. Còn việc các cơ sở khách sạn tự phong sao hay đã hết hạn nhưng vẫn không tháo gỡ các ngôi sao thì đó là hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều 9 và khoản 2 Điều 53 Luật Du lịch 2017.

Ngoài ra, các trường hợp cơ sở lưu trú đang sử dụng hình ảnh ngôi sao và hạng sao để quảng bá đến khách hàng khi chưa được công nhận vi phạm về quảng cáo mạo nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch sẽ bị xử phạt theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ, mức xử phạt từ 60 – 80 triệu đồng, ông Dương nhấn mạnh.

Rất tâm tư, ông Nguyễn Văn Sơn (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) băn khoăn: Gia đình từng có nhu cầu vào Vinh đi lễ và thăm thú di tích lịch sử văn hóa ở xứ Nghệ. Khi lên google tìm kiếm thông tin và kết nối các khách sạn tại Vinh thì nhiều bạn đại diện cho khách sạn làm việc thủ tục đặt phòng khẳng định là khách sạn 3 - 4 sao. "Nhưng khi tôi hỏi là có giấy tờ công nhận của cơ quan nhà nước không thì nhận được cái lắc đầu. Do vậy, khách du lịch như chúng tôi rất không yên tâm khi gửi niềm tin vào dịch vụ họ quảng cáo", ông Sơn tâm sự.

Những lời quảng cáo là khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế của khách sạn Vinh Plaza (Ảnh chụp màn hình website khách sạn)

Trao đổi với Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt, Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nghệ An khẳng định, Hiệp hội không đồng tình với các cơ sở lưu trú, các khách sạn tự ý nâng sao và các khách sạn hết thời hạn công nhận nhưng vẫn cố tình gắn để đánh lừa khách hàng. Quan điểm của Hiệp hội là đề nghị Sở du lịch, cơ quan chức năng phải làm nghiêm đối với các cơ sở lưu trú này. Như vậy mới tạo điều kiện tốt nhất cho các khách sạn nâng cao chất lượng của cơ sở mình.

“Tình trạng các khách sạn tự phong sao khi chưa được công nhận đã và đang gây bức xúc cho du khách và làm ảnh hưởng không nhỏ đến các nỗ lực xây dựng phát triển hình ảnh du lịch của địa phương”, ông Hiển nhấn mạnh.

Nhiều khách sạn đang quảng cáo là những cơ sở lưu trú 3, 4 sao trên các website đặt phòng có uy tín

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch nhằm đánh giá đúng chất lượng cơ sở lưu trú về cơ sở vật chất, trình độ nhân lực, chất lượng dịch vụ du lịch... Việc tự ý nâng hạng sao, quảng cáo hạng sao không đúng với hiện trang cơ sở lưu trú du lịch là trái với quy định pháp luật và ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của khách du lịch. Chính vì vậy, trong thời gian tới rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng, nhất là Thanh tra ngành du lịch, Cục Quản lý thị trường Nghệ An sớm tiến hành thanh kiểm tra việc treo biển, gắn sao tại các cơ sở lưu trú du lịch cũng như việc quảng cáo trên các website về hạng sao của các cơ sở lưu trú du lịch. Đồng thời xử lý kiên quyết đối với hành vi không gỡ bỏ hạng sao khi khách sạn đã hết hạn chưa thực hiện đăng ký công nhận xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch mới, sớm chấm dứt tình trạng lộn xộn, mập mờ trong quảng cáo và treo biển cơ sở lưu trú du lịch không đúng chất lượng được công nhận tồn tại trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian vừa qua, đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, tạo niềm tin cho khách du lịch về điểm đến Nghệ An uy tín, chất lượng.

Luật Du lịch 2017 quy định rõ về nghiêm cấm mạo nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch khi chưa được cơ quan có thẩm quyền công nhận hạng.

Được biết, thẩm quyền thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch được phân quyền trong Luật Du lịch như sau: Tổng cục Du lịch nay là Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao; Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng từ 1 – 3 sao. Thời hạn có hiệu lực của quyết định công nhận hạng Cơ sở lưu trú du lịch là 5 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận hạng.

Tác giả: Vũ Thắng

Nguồn tin: nguonluc.com.vn