Bế mạc Giải chạy bộ Nông thôn Việt Marathon – Nghệ An năm 2023 cùng Faith về miền Ví Giặm

Dự Lễ Bế mạc, về phía Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có các đồng chí: Hồ Xuân Hùng - Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam; Nguyễn Đức Quang - Phó Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt; Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các đơn vị tài trợ.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc

Sau 07 giờ thi đấu tranh tài sôi nổi và quyết tâm (từ 03h30’ – 09h ngày 19/8/2023) ở 4 cự ly 5km, 10km, 21km, 42km, hơn 4.000 vận động viên (VĐV) đến từ các tỉnh trong và ngoài nước đã hoàn thành xuất sắc phần thi trên chặng đua của mình. Tham dự Giải chạy Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023 cùng Faith về miền Ví Giặm, bên cạnh các vận động viên chuyên nghiệp, bán chuyên nghiệp trong và ngoài nước cũng như những chân chạy phong trào yêu thích bộ môn chạy bộ còn có sự hiện diện của những vận động viên nổi bật trong làng điền kinh Việt Nam như: Nguyễn Trung Cường, Hà Văn Nhật, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Thanh Phúc…

Ông Nguyễn Đức Quang - Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt, Phó Ban tổ chức giải phát biểu bế mạc giải Chạy Nông thôn Việt Marathon – Nghệ An năm 2023 cùng Faith về miền Ví Giặm.

Phát biểu Bế mạc Giải chạy, ông Nguyễn Đức Quang - Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt, Phó Ban tổ chức giải đã chúc mừng kết quả thi đấu của các VĐV tham dự Giải chạy và khẳng định: Giải chạy bộ Nông thôn Việt Marathon – Nghệ An năm 2023 cùng Faith về miền Ví Giặm không đơn thuần chỉ là cuộc đua rèn luyện sức khỏe mà thông qua Giải chạy này, tỉnh Nghệ An sẽ tạo ra những động lực phát triển mới, tạo liên kết vùng, kích cầu du lịch của vùng nói riêng và cả nước nói chung theo phương châm của Tổng cục Du lịch “Trải nghiệm Việt Nam an toàn, hấp dẫn”.

Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức và Nhà tài trợ trao Giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐV nam và nữ chung cuộc ở cự ly 42km

Chung cuộc, Ban tổ chức giải đã trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các VĐV các cự ly 42km, 21km, 10km, 5km. Bên cạnh đó, còn có những giải thưởng cho các VĐV ở các lứa tuổi, giải VĐV có trang phục ấn tượng nhất; đội có VĐV dự thi đông nhất.

Các VĐV Nghệ An nhận Giải đội có số lượng VĐV tham dự Giải lớn nhất

Giải chạy Nông thôn Việt Marathon – Nghệ An 2023 cùng Faith về miền Ví Giặm là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch rất có ý nghĩa, nhằm quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp của thiên nhiên, ẩm thực phong phú và đa dạng, những giá trị truyền thống tốt đẹp cùng sự thân thiện, mến khách của người dân xứ Nghệ tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Danh sách các vận động viên xuất sắc nhất xếp hạng Nhất, nhì, ba ở các cự ly:

Cự ly 42 km: * Nam: 1 - Nguyễn Văn Long; 2 - Đặng Anh Quyết; 3 - Nguyễn Văn Thuyết * Nữ: 1 - Nguyễn Thị Hiền Trang; 2 - Thái Thị Hồng; 3 - Nguyễn Thị Trà Giang II. Cự ly 21 km: * Nam: 1 - Nguyễn Trung Cường; 2 - Hà Văn Nhật; 3 - Trần Văn Ca * Nữ: 1 - Phạm Thị Huệ; 2 - Nguyễn Thị Thanh Phúc; 3 - Lê Thị Lai III. Cự ly 10 km: * Nam: 1- Lê Văn Thao; 2 - Bùi Văn Dũng; 3 - Bá Văn Hân * Nữ: 1 - Khuất Phương Anh; 2 - Ngô Thị Khánh Ny Ny; 3 - Hà Cẩm Anh IV. Cự ly 5 km: * Nam: 1 - Nguyễn Mạnh Cường; 2 - Mai Nhật Thùy; 3 - Trần Minh Quý * Nữ: 1- Nguyễn Thị Thu Hà; 2 - Nguyễn Thị Hồng; 3 - Nguyễn Thu Hà

Một số hình ảnh bên lề giải chạy:

Tại các tuyến đường, lực lượng chức năng đảm bảo giao thông cho các VĐV hoàn thành tốt chặng đua của mình

Niềm vui của các VĐV sau khi hoàn thành chặng đua

Du khách tham quan gian hàng mua sắm các đặc sản của Nghệ An

