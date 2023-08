Lãnh đạo tỉnh tiếp Lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tới thăm và làm việc tại Nghệ An

Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Lê Quốc Khánh – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Khánh Thục – Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Bày tỏ ấn tượng khi được đến thăm Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí A-nu-phạp Tu-na-lôm - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH Khu vực I, Thủ đô Viêng Chăn cũng đã thông tin về kết quả làm việc giữa đồng chí với đoàn công tác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý làm trưởng đoàn vào giữa tháng 7 vừa qua tại Viêng Chăn và cho biết, hai bên đã có trao đổi và đề xuất vấn đề ký kết chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai địa phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là về du lịch, giáo dục, y tế, xây dựng đô thị;…

Đồng chí A-nu-phạp Tu-na-lôm nhấn mạnh chuyến thăm này nhằm tiếp tục gắn kết hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương. Đồng thời mong muốn trao đổi, học tập kinh nghiệm của tỉnh Nghệ An trên một số lĩnh vực để phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn.

Bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón tiếp đoàn công tác của Bí thư Thủ đô Viêng Chăn, với tinh thần trọng thị vừa là đồng chí vừa như người thân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đã thông tin khái quát về tình hình tỉnh Nghệ An, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh trong thới gian qua. Với một tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, dân số đông, những năm trước đây nếu như nhắc đến Nghệ An là một tỉnh nghèo, thì những năm gần đây nhắc đến Nghệ An, người ta nghĩ đến một tỉnh đang trên đà phát triển và có sự phát triển bền vững. Với sự quyết liệt, quyết tâm và nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đến nay quy mô kinh tế Nghệ An đứng thứ 10 cả nước. Kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển khá tích cực được thể hiện qua số thu ngân sách, kết quả thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài; số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững sự ổn định, bình yên tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho biết: Một trong những nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện đó là công tác đối ngoại, đặc biệt là mối quan hệ với nước bạn Lào, nhất là quan hệ hợp tác giữa Nghệ An với 03 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và BôLyKhămXay có chung đường biên giới để cùng bảo vệ đường biên, phát triển các khu vực hai bên biên giới.

Về hợp tác kinh tế, Nghệ An rất quan tâm tạo điều kiện để thực hiện các hoạt động cụ thể giữa các doanh nghiệp, các tổ chức khi đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Nghệ An và ngược lại.

Bên cạnh đó, Tỉnh Nghệ An cũng đã chia sẻ với một số tỉnh nước bạn Lào thông qua việc xây dựng một số hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, công tác y tế, công tác đào tạo sinh viên, hiện có khoảng 600 sinh viên đến từ các tỉnh nước bạn Lào đang học tập tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông cho biết Nghệ An được Trung ương đánh giá là một trong những địa phương làm tốt công tác đối ngoại với nước bạn Lào, và phía Tỉnh luôn ý thức cần phải cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ vun đắp mối quan hệ đặc biệt này bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực hơn nữa.

Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền từ đó đóng góp chung vào công cuộc phát triển chính trị - kinh tế - xã hội của hai địa phương nói riêng và hai nước Việt Nam - Lào nói chung.

