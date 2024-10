Loại rau vốn chỉ mọc dại ở Việt Nam nhưng chế biến theo cách này như "nhân sâm người nghèo"

Những lợi ích tuyệt vời của rau chùm ngây

Là một loại rau được thế giới săn đón và coi như "vàng xanh" vì chứa vô vàn lợi ích đối với sức khỏe, ít ai biết rằng chùm ngây lại là loài rau mọc dại nhiều ở Việt Nam.

Từ lâu, chùm ngây đã trở thành nguồn dược liệu quý giá trong y học cổ truyền và hiện đại.

Giàu dinh dưỡng: Chùm ngây chứa nhiều dưỡng chất và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, được ví như một loại rau "siêu thực phẩm". Không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, chùm ngây còn có nhiều công dụng chữa bệnh đáng kinh ngạc.

Loại bỏ độc tố khỏi cơ thể: Theo Dân Việt chùm ngây có khả năng kích thích sản xuất mật, hỗ trợ chức năng gan trong việc loại bỏ độc tố khỏi cơ thể. Ngoài ra, loại rau này còn giúp bảo vệ gan khỏi các tác nhân gây hại như rượu bia và hóa chất độc hại. Đối với những người có vấn đề về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, chùm ngây là một lựa chọn tuyệt vời để hỗ trợ điều trị.

Tốt cho não bộ: Chùm ngây nổi tiếng với hàm lượng vitamin A, C, E cao cùng với các hợp chất flavonoid và polyphenol có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhờ vậy, chùm ngây có thể giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do, giảm stress oxy hóa, ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer, Parkinson.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Bên cạnh đó, chùm ngây chứa nhiều vitamin A, C, E, K, B6, cùng các khoáng chất thiết yếu như kali, magie, canxi,... giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả và tăng cường sức đề kháng cho niêm mạc dạ dày. Bên cạnh đó, chùm ngây cũng chứa các hợp chất chống viêm như flavonoid, polyphenol giúp giảm viêm loét dạ dày, tá tràng, ợ nóng, và trào ngược axit.

Giảm nguy cơ loãng xương: Loại rau này cũng là nguồn giàu canxi và phốt pho – hai nguyên tố cần thiết cho sức khỏe xương tốt. Chùm ngây cũng có khả năng ức chế hoạt động của các tế bào hủy xương, giúp bảo vệ mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương. Các hợp chất chống viêm như glucosinolate, flavonoid trong loại thảo dược này còn giúp giảm viêm khớp, sưng tấy và đau nhức khớp.

Rau chùm ngây có thể làm bột hay chế biến thành món ăn đều tốt cho sức khỏe.

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Chùm ngây chứa axit béo omega-3, chất xơ và các hợp chất có khả năng giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giúp bảo vệ tim mạch.

Các chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin E và các khoáng chất thiết yếu như kali, magie trong chùm ngây cũng góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Gợi ý những món ngon từ rau chùm ngây tốt cho sức khoẻ

Rau chùm ngây là một thực phẩm siêu dinh dưỡng, tốt cho sức khoẻ. Dưới đây là cách chế biến rau chùm ngây vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng cho cả gia đình.

Món 1: Rau chùm ngây xào trứng

Chuẩn bị:

- 500g rau chùm ngây.

- 1–2 quả trứng gà.

- Hạt nêm, muối, bột ngọt, nước mắm, hành củ và tiêu.

- Một ít ngò tây và hành lá băm.

Cách chế biến:

Sơ chế rau chùm ngây, rửa sạch và để ráo nước. Sau đó, tuốt rau để lấy phần lá. Đập trứng gà cho vào bát, sau đó khuấy đều và cho thêm một ít nước mắm và tiêu để món ăn đậm đà hơn. Hành tây lột bỏ vỏ và thái miếng vừa ăn.

Cho dầu vào chảo để nóng, sau đó cho hành tây vào xào sơ. Sau khi hành tây mềm và trong dần, cho tiếp lá chùm ngây vào, nêm vào 1/2 thìa hạt nêm, 1/4 thìa muối, 1/4 thìa bột ngọt. Hãy xào rau nhanh và đều tay.

Khi rau vừa chín tới, tiếp tục rưới trứng gà vào rau và khuấy đều. Để món ăn đạt yêu cầu, bạn nên để trứng bám đều vào lá rau và hạn chế làm rau bị nát trong khi xào. Chỉnh lửa ở mức thấp, xào thêm một chút để trứng vừa chín thì tắt bếp.

Cho rau xào trứng ra đĩa và trang trí cùng một ít ngò và hành lá. Nếu muốn đẹp mắt hơn thì bạn có thể nấu theo kiểu trứng tráng rồi cuộn lại và cắt thành từng khúc, theo Lao Động.

Món 2: Canh rau chùm ngây thịt băm Chuẩn bị: - 200g rau chùm ngây. - 200g thịt heo băm nhuyễn. - 1,5 lít nước. - Một số gia vị cơ bản gồm dầu ăn, hành tím, hạt nêm và muối. Cách chế biến: Nhặt rau lấy phần lá của rau chùm ngây, ngâm qua 1 lần nước muối trong 5 phút, sau đó rửa sạch với 2 lần nước. Thịt rửa sạch, băm nhỏ. Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể mua sẵn loại thịt được băm sẵn ở siêu thị. Hành tím lột vỏ và mang đi rửa sạch, sau đó băm nhuyễn. Cho dầu vào nồi, sau khi dầu nóng vừa, cho hành vào phi lên cho thơm, vàng đều. Cho thịt băm vào đảo đều trong 1–2 phút. Sau khi thịt chín và săn lại, hãy cho nước vào nồi đun sôi. Ngay khi nước sôi, cho tiếp rau chùm ngây vào và để khoảng 1–2 phút rồi tắt bếp. Trong thời gian này, nêm nếm hạt nêm và muối sao cho vừa ăn. Hãy lưu ý tránh nấu rau quá lâu vì chùm ngây rất nhanh chín.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn