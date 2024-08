Loại ngũ cốc là "thần dược" cho tim mạch và đường ruột, cực dễ tìm ở Việt Nam

Yến mạch giúp tăng cường sức khỏe tim mạch

Yến mạch chứa beta-glucan - một loại chất xơ hòa tan giúp giảm hấp thu cholesterol xấu vào máu. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc phòng ngừa các bệnh tim mạch như xơ vữa động mạch, đột quỵ. Trong khi đó, các chất chống oxy hóa và khoáng chất khác trong yến mạch có tác dụng chống viêm, ngăn ngừa hình thành các mảng xơ vữa trong động mạch.

Nghiên cứu cho thấy, sử dụng yến mạch thường xuyên có thể giúp giảm huyết áp tâm thu và tâm trương, đặc biệt ở những người bị tăng huyết áp nhẹ hoặc trung bình. Điều này đặc biệt có lợi trong việc ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch liên quan đến huyết áp cao.

Yến mạch cực tốt cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Kiểm soát đường huyết, phòng ngừa tiểu đường

Beta-glucan trong yến mạch có khả năng làm chậm quá trình hấp thụ đường từ thức ăn vào máu, giúp kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn. Ngoài ra, beta-glucan còn giúp tăng cường độ nhạy insulin, hormone có vai trò điều hòa lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu cho thấy, việc tiêu thụ yến mạch thường xuyên có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin, đặc biệt ở những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc đã mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Yến mạch có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là nó được tiêu hóa và hấp thụ chậm hơn so với các loại ngũ cốc khác. Điều này giúp ngăn ngừa sự tăng đột biến lượng đường trong máu sau khi ăn, giúp duy trì mức đường huyết ổn định.

Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Chất xơ hòa tan (beta-glucan) trong yến mạch giúp làm mềm, tăng khối lượng phân và hỗ trợ quá trình đào thải dễ dàng hơn. Ngoài ra, beta-glucan còn là nguồn thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm nguy cơ viêm nhiễm và các bệnh về đường tiêu hóa.

Yến mạch cực dễ tìm ở Việt Nam. Ảnh: Istock

Trong khi đó, chất xơ không hòa tan giúp tăng tốc độ di chuyển của thức ăn qua đường tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ làm sạch đường ruột. Nghiên cứu cho thấy, việc tiêu thụ yến mạch thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, viêm loét đại tràng, ung thư đại trực tràng.

Tăng cường miễn dịch

Yến mạch chứa nhiều chất chống oxy hóa như avenanthramides, vitamin E, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Điều này giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Chất xơ hòa tan beta-glucan trong yến mạch cũng có khả năng kích thích hoạt động của các tế bào miễn dịch như đại thực bào và bạch cầu trung tính, giúp chúng nhận diện và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus và nấm.

Hỗ trợ giảm cân

Do chứa hàm lượng chất xơ cao, đặc biệt là chất xơ hòa tan beta-glucan, yến mạch giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và giúp kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Yến mạch chứa carbohydrate phức hợp, được giải phóng chậm vào máu, cung cấp năng lượng bền vững cho cơ thể, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác đói. Trong khi đó các vitamin và khoáng chất, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đốt cháy calo hiệu quả hơn.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn