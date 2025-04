Loại hạt như “tiên dược” cho tim mạch và não, Việt Nam chỗ nào cũng có

Cải thiện giấc ngủ, tăng cường não bộ

Hạt sen chứa các hợp chất như asparagine và glutamic acid, có tác dụng an thần, giúp làm dịu hệ thần kinh.Các chất này giúp giảm căng thẳng, lo lắng và cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt hữu ích cho những người bị mất ngủ hoặc khó ngủ.

Các chất chống oxy hóa trong hạt sen, như flavonoid, giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do, từ đó cải thiện chức năng nhận thức. Một số nghiên cứu cho thấy hạt sen có thể hỗ trợ cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali dồi dào trong hạt sen giúp cân bằng điện giải và điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tăng huyết áp. Kali giúp làm giảm tác động của natri lên huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Chất xơ và các hợp chất thực vật trong hạt sen có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, từ đó giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

Hạt sen siêu bổ dưỡng lại cực nhiều ở Việt Nam. Ảnh: Getty Images

Tăng cường chức năng tiêu hóa

Cải thiện nhu động ruột:Hàm lượng chất xơ cao trong hạt sen giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Chất xơ cũng giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột. Trong y học cổ truyền, hạt sen được sử dụng để điều trị tiêu chảy nhờ tác dụng làm se niêm mạc ruột. Thành phần của hạt sen có khả năng làm giảm các triệu chứng tiêu chảy.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Hạt sen có chỉ số đường huyết (GI) thấp, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột. Điều này rất có lợi cho người bệnh tiểu đường hoặc người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nhờ vào việc hấp thụ đường chậm, vì thế việc ăn hạt sen giúp cơ thể có nguồn năng lượng một cách ổn định, tránh được các tình trạng năng lượng tăng giảm đột ngột.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hạt sen chứa nhiều chất chống oxy hóa, như flavonoid và vitamin C, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do và tăng cường hệ miễn dịch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạt sen có đặc tính kháng viêm, có thể giúp giảm viêm nhiễm trong cơ thể. Viêm nhiễm mãn tính có thể làm suy yếu hệ miễn dịch, vì vậy việc giảm viêm nhiễm là rất quan trọng để duy trì sức khỏe hệ miễn dịch.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Hạt sen là nguồn cung cấp canxi và folate tuyệt vời cho mẹ bầu và thai nhi. Ngoài ra, thực phẩm này còn giúp an thai, ngừa sảy thai quen dạ, ngừa tiêu chảy, tăng cường khả năng miễn dịch của mẹ bầu. Vitamin B6 (pyridoxine) trong hạt sen đã được chứng minh là có tác dụng giảm buồn nôn hiệu quả ở thai phụ, đặc biệt là trong giai đoạn ốm nghén.

Mặc dù hạt sen có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng cần sử dụng một cách điều độ. Người có vấn đề về tiêu hóa, huyết áp thấp hoặc phụ nữ mang thai nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Nên kết hợp hạt sen vào chế độ ăn uống cân bằng, cùng với các loại thực phẩm khác để đạt được lợi ích tốt nhất.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn