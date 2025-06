Loại củ nhiều lớp cực sẵn ở chợ Việt, chẳng cần nấu chín ăn vào vẫn bổ đủ đường

Nguồn vitamin C dồi dào tăng cường miễn dịch

Hành tây sống là một trong những nguồn cung cấp Vitamin C tuyệt vời. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, không chỉ giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do mà còn đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Khi ăn sống, Vitamin C không bị phân hủy bởi nhiệt, giúp cơ thể hấp thụ tối đa để sản xuất collagen, tăng cường sức đề kháng và giúp bạn chống lại cảm cúm thông thường.

Giàu chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Quercetin là một flavonoid mạnh mẽ có nhiều trong hành tây, đặc biệt là hành tây sống. Hoạt chất này được biết đến với khả năng chống viêm, chống dị ứng và bảo vệ tim mạch hiệu quả. Quercetin giúp giảm huyết áp, cải thiện lưu thông máu và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông. Khi ăn hành tây sống, bạn sẽ nhận được hàm lượng quercetin cao nhất, giúp cơ thể tận dụng tối đa những lợi ích này.

Hành tây sống đem lại loạt lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Ảnh: Shutter Stock

Kháng khuẩn tự nhiên

Mùi hăng đặc trưng của hành tây đến từ các hợp chất lưu huỳnh (ví dụ như thiosulfinates). Những hợp chất này không chỉ tạo nên hương vị đặc trưng mà còn có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm mạnh mẽ. Ăn hành tây sống giúp bạn hấp thụ trực tiếp các hợp chất này, hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn có hại trong đường ruột và bảo vệ cơ thể khỏi một số loại nhiễm trùng.

Hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh

Giống như nhiều loại rau củ sống khác, hành tây sống chứa các enzyme tiêu hóa tự nhiên. Những enzyme này giúp phân giải thức ăn, đặc biệt là các protein và carbohydrate phức tạp, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn. Điều này không chỉ giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn mà còn giảm thiểu các vấn đề như đầy hơi, khó tiêu.

Lợi ích chống ung thư vượt trội

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ hành tây sống thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng, ung thư dạ dày và ung thư thực quản. Các hợp chất organosulfur và flavonoid trong hành tây sống hoạt động hiệp đồng để ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và kích hoạt quá trình tự chết của chúng.

Giảm đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin

Hành tây sống chứa crom và các hợp chất lưu huỳnh, có vai trò quan trọng trong việc điều hòa đường huyết. Chúng giúp cải thiện độ nhạy của tế bào với insulin, giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn để kiểm soát lượng đường trong máu. Điều này đặc biệt có lợi cho người bệnh tiểu đường hoặc những người muốn duy trì mức đường huyết ổn định.

Làm thế nào để bổ sung hành tây sống vào chế độ ăn?

Để tận dụng tối đa những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của hành tây sống, bạn có thể dễ dàng thêm nó vào các món ăn hàng ngày:

- Salad: Thái lát mỏng và thêm vào các món salad rau củ tươi.

- Sandwich và Burger: Một vài lát hành tây sống sẽ tăng thêm hương vị và độ giòn cho món ăn.

- Topping: Dùng làm topping cho các món súp, phở, bún, gỏi cuốn hoặc taco.

- Gỏi và Nộm: Hành tây là nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều món gỏi, nộm kiểu Việt, mang lại vị hăng nhẹ và giòn ngon.

- Ăn kèm: Thái lát mỏng và ăn kèm với các món nướng, hải sản để giảm bớt độ ngấy và tăng hương vị.

Mặc dù hành tây sống rất tốt, nhưng do hương vị hăng nồng và chứa một số hợp chất có thể gây đầy hơi ở người nhạy cảm, bạn nên bắt đầu với một lượng nhỏ và tăng dần để cơ thể thích nghi. Nếu bạn có vấn đề về tiêu hóa nghiêm trọng, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn