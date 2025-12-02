Lóa mắt trước dàn xe sang bạc tỷ của Minh Triệu, dùng đồ hiệu không thua kém ai!

Minh Triệu bắt đầu bước chân vào showbiz từ năm 2008. Cô được biết đến khi đoạt giải Đồng Siêu mẫu Việt Nam. Tính tới thời điểm hiện tại, nữ siêu mẫu đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Những ngày qua, lùm xùm xảy ra giữa Kỳ Duyên và Minh Triệu trở thành chủ đề tranh luận lớn trên mạng xã hội. Trước khi vướng ồn ào, cả hai đã đồng hành bên nhau trong suốt 5 năm. Cặp đôi này được cho là đã rạn nứt từ tháng 2/2024.

Minh Triệu từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Tôi không dễ yêu và chỉ yêu những người chịu hy sinh vì tôi. Đến khi nhận ra người ta hy sinh vì mình rồi thì tôi sẽ đền đáp lại nhiều hơn thế. Tôi yêu rất nhiều, yêu không tính toán và cứ lao đầu vào yêu thôi, không suy nghĩ quá nhiều".

Minh Triệu đã hoạt động showbiz Việt được hơn 10 năm

Lùm xùm giữa Minh Triệu và Kỳ Duyên đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng

Trong showbiz Việt, cô được khen ngợi là sao nữ có thân hình nóng bỏng, phong cách thời trang sành điệu. Sở hữu vóc dáng thon gọn săn chắc, Minh Triệu thường xuyên diện loạt thiết kế cắt xẻ ôm sát đường cong.

Trên mạng xã hội, nữ siêu mẫu không ít lần khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt vì hình ảnh check-in bên loạt xe sang, có giá trị hàng tỷ đồng. Không kém cạnh sao nào trong showbiz, Minh Triệu cũng sở hữu món đồ đắt tiền từ thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trên thế giới.

Minh Triệu sở hữu body nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy

Minh Triệu thường xuyên đăng ảnh check-in sang chảnh bên xe sang

Cư dân mạng cho rằng giá trị của những chiếc ô tô này không hề nhỏ

Nữ siêu mẫu sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu không thua kém sao Vbiz nào

Ít ai biết, Minh Triệu sinh ra trong gia đình kinh doanh cửa kính xuất khẩu nên cũng thừa hưởng khả năng này từ bố mẹ. Những ngày đầu bước chân vào nghề người mẫu, cô đã tự mình dành dụm thu nhập để đầu tư một phòng trà khá lớn tại Sài Gòn, với sự hỗ trợ vốn từ gia đình. Minh Triệu từng chia sẻ rằng gia đình cô chỉ thuộc tầng lớp trung lưu, hoàn toàn không phải đại gia như nhiều người lầm tưởng.

Minh Triệu lớn lên trong một gia đình có truyền thống kinh doanh cửa kính xuất khẩu

Ồn ào giữa Minh Triệu và Kỳ Duyên nổ ra khi nàng hậu làm khách mời trong chương trình AI là ai?. Tại đây, cô có chia sẻ gây chú ý về lần cãi nhau với người yêu. Nàng hậu cho biết điều tệ nhất từng làm với người yêu đó là tự làm đau mình bằng cách đập tay vào tường. Cô nói: "Trong một cuộc cãi vã, khi tôi đã uất hận nhưng vì tính cách không thể to tiếng hay chửi người yêu thì tôi chỉ có một cách đó là tự làm đau mình. Sau lần đó thì tôi thấy tình hình cũng không tốt hơn, cả hai vẫn không hết căng thẳng".

Những chia sẻ của Kỳ Duyên vốn dĩ chỉ dừng lại ở câu chuyện cá nhân trong tình yêu nhưng khiến netizen gọi tên loạt "nửa kia" của nàng hậu. Cho đến khi Minh Triệu có động thái ẩn ý trong broadcast thì ồn ào chính thức bắt đầu.

Dù không gọi thẳng tên ai, nội dung bài đăng của Minh Triệu khiến nhiều người không khỏi cho rằng đây là màn đáp trả Kỳ Duyên. Minh Triệu viết: "Thôi cho xin, không có ai dọng tay vô tường vì tui hết. Tự bình luận rồi tự đồn đoán. Suốt ngà cứ gửi link vớ vẩn trẻ châu rảnh lắm sao trời? Tui thấy nó ảnh hưởng đạo đức cửa tui khi có sự hiểu lầm đó, nó cũng 'trẩu' so với tuổi tui nên bị kì kì, mà nói thì lại dây vào. Tiến thoái lưỡng nan nên thôi tui chốt với ai thân thiết ở đây".

Trước khi xảy ra những ồn ào, Kỳ Duyên và Minh Triệu đã có 5 năm gắn bó

Tác giả: Minh Ngọc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn