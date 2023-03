Lộ nội thất VinFast VF 5 ngoài đời thực: Nhiều chi tiết kiểu xe đắt tiền, giá hơn 400 triệu thì khó xe nào đọ được độ sang xịn

Trong một đoạn clip ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội, nội thất một chiếc xe được cho là VinFast VF 5 (hoặc VF 5 Plus) đã lộ diện. Trong đoạn clip này, người lái đã thử tăng tốc chiếc VF 5 lên 83 km/h và sau đó phanh từ vận tốc 83 km/h về 0 để kiểm tra khả năng vận hành của xe.

Nội thất xe được cho là VinFast VF 5 lộ diện trong một clip thử nghiệm phanh

Nội thất chiếc xe được cho là VF 5 cho thấy hầu hết đường nét thiết kế tương đồng với ảnh được VinFast đăng tải lên website. Xe dùng chiếc vô-lăng tích hợp nhiều phím bấm chức năng ở 2 chấu. Một màn hình đặt nổi 7 inch phía sau vô-lăng giống phong cách MINI Cooper. Màn hình 8 inch ở giữa cảm ứng, có thể chỉnh điều hòa ngay trên đó. Xe không có phím bấm điều hòa vật lý. Ở bên dưới là núm xoay chuyển số giống trên một số dòng xe đắt tiền hơn (Range Rover, Sorento...), một cổng cắm giống cổng tẩu hoặc USB, cùng phanh tay cơ.

Bản này dùng nội thất da màu đen. Trên website của VinFast, nội thất xe còn có tùy chọn màu cam hoặc xanh nước biển.

Hình ảnh nội thất VF 5 Plus được đăng tải trên website VinFast

So với bản concept, nội thất chiếc VF 5 này (có thể là bản thương mại) có nhiều điểm khác biệt. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn bình thường khi gần như toàn bộ xe sản xuất thương mại đều được tinh chỉnh lại thiết kế so với concept.

Trước đó, rất nhiều chiếc xe gắn mác VinFast VF 5 được bắt gặp lăn bánh trên đường quanh khu vực Hải Phòng. Dường như đây là những chiếc xe được thử nghiệm trước khi sản xuất thương mại và bàn giao khách hàng từ tháng sau.

Một vài chiếc xe được bắt gặp trên đường

VinFast VF 5 Plus được mở bán vào đầu tháng 12/2022. Giá xe được công bố khi ra mắt là 458 triệu đồng chưa gồm pin và 538 triệu đồng khi kèm pin. Giá sau khuyến mãi cho khách đặt cọc sớm là 428 triệu đồng. Phí thuê pin là 1,6 triệu đồng/tháng.

VF 5 Plus được giới thiệu với nhiều công nghệ hiện đại như quản lý xe bằng điện thoại, các ứng dụng tích hợp, trợ lý thông minh cho đến gói công nghệ an toàn gồm ga tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảm biến sau, cân bằng điện tử, giám sát áp suất lốp...

Động cơ 100 kW, mô-men xoắn 135 Nm, dẫn động cầu trước. Pin lithium-ion 27,23 kWh, cho phép di chuyển hơn 300 km sau một lần sạc (chuẩn NEDC).

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Thể thao & Văn hóa