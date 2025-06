Lộ bí mật, chú rể bị gia đình cô dâu đánh ngay trong đám cưới

Your browser does not support the video tag.

Một chú rể đã bị gia đình cô dâu đánh đập ngay trong đám cưới tại quận Gaya, bang Bihar, Ấn Độ, sau khi bị phát hiện hói đầu, mặc dù anh đã cố gắng che giấu bằng cách đội tóc giả.

Đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc cũng lan truyền trên mạng xã hội, trong đó người ta có thể thấy cảnh các thành viên gia đình cô dâu đánh đập và lăng mạ chú rể.

Trong clip, chú rể cũng được nhìn thấy đang cầu xin với hai bàn tay chắp lại. Tuy nhiên, gia đình cô dâu không hề tỏ ra thương xót và tiếp tục đánh anh ta.

Chú rể bị gia đình cô dâu đánh ngay trong đám cưới.

Chú rể, một cư dân của khu vực Iqbalpur của Gaya, đã tổ chức lễ cưới lần thứ hai tại làng Bajaura thuộc thẩm quyền của đồn cảnh sát Dobhi của Gaya. Trong lễ cưới, anh đã cố gắng che giấu tình trạng hói đầu của mình bằng cách sử dụng tóc giả dưới 'Sehra' (chiếc khăn trùm đầu mà chú rể đội khi kết hôn).

Tuy nhiên, gia đình cô dâu nghi ngờ về việc anh bị hói nên đã kéo tóc khiến cho cái đầu trọc bị lộ ra. Gia đình cô dâu không thể kiềm chế được sự tức giận của họ về vụ lừa dối này. Dù một số người đã can thiệp để xoa dịu tình hình nhưng gia đình cô dâu vẫn không dừng tay lại.

Sự tức giận của đám đông còn tăng thêm vì phát hiện chú rể tiếp tục cuộc hôn nhân thứ hai trong khi vẫn đang chung sống với người vợ đầu tiên.

Gia đình cô dâu sau đó đã đưa sự việc lên chính quyền làng. Cảnh sát được cho là không tham gia vào tình huống này vì mọi việc đã được giải quyết bởi những người đứng đầu làng.

Tác giả: T.Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn