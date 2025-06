Thực hư clip cô dâu khóc nấc vì sợ lũ không ai đến dự đám cưới ở Huế

Your browser does not support the video tag.

Cô dâu bật khóc giữa sân nhà ngập nước khi thấy quan khách lội nước, đi ghe đến chung vui trong đám cưới mùa lũ giữa lòng TP Huế.

Chiều 13/6, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc trong một đám cưới ở Thừa Thiên - Huế. Trong clip, nước lũ ngập đến đầu gối, cô dâu bật khóc giữa sân nhà ngập nước, còn quan khách thì phải kéo quần, lội bì bõm vào trong để dự lễ vu quy.

Anh Phạm Khoa, người phụ trách âm thanh, ánh sáng và là người quay lại clip, cho biết đám cưới diễn ra tại nhà gái ở phường Hương Vinh (TP Huế), đúng vào thời điểm địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 1.

“Lúc đó nước đã dâng cao, nhìn thấy cô dâu ngồi khóc, tôi thấy thương quá nên quay lại khoảnh khắc ấy. Không ngờ nhận được hưởng ứng đông đảo từ mạng xã hội”, anh Khoa nói.

Nhiều chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng cô dâu khóc vì lo không ai đến dự đám cưới khi nước lũ dâng cao. Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức - Znews, cô dâu Tú Hảo (28 tuổi, ngụ tại TP Huế) phủ nhận thông tin này. Cô cho biết đó là thông tin không đúng sự thật.

“Lúc đó chưa tới 11h mà khách đã đến rất đông, tôi xúc động nên rơi nước mắt. Ai cũng vẫn cố gắng đến chung vui, có người còn đi ghe đến, thật sự mừng và biết ơn”, Hảo chia sẻ. Cô cho biết thêm bản thân và gia đình đã chuẩn bị cho lễ cưới từ nhiều tháng trước.

Hảo kể số lượng khách vẫn đạt khoảng 26-27 bàn trong tổng số 30 bàn dự tính. “Âm thanh ánh sáng vẫn diễn ra bình thường, cũng có chút tiếc nuối vì đám cưới chuẩn bị bao lâu mà lại gặp cảnh ngập nước, không được trọn vẹn như mong muốn”, Hảo cho biết.

Đám cưới của Tú Hảo - Hồ Đạt diễn ra vào 2 ngày 13 và 14/6, cả hai bất ngờ vì nước lũ dâng cao trong TP Huế.

Ngày 14/6, gia đình tổ chức lễ rước dâu về nhà trai ở phường Hương Sơ. “Đến tối 13/6 thì nước rút, tôi chỉ mong trời thương, không phải đi ghe là mừng lắm rồi”, Hảo nói thêm.

Đoạn video sau khi lan truyền đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Nhiều người để lại lời chúc mừng cô dâu chú rể, kèm những bình luận như: “Có nước là có tiền”, “Thương miền Trung quá, mà vẫn thấy tình cảm người ta dành cho nhau thật ấm lòng”.

Một số người cũng bày tỏ lo lắng cho tình hình bão lũ đang diễn biến phức tạp tại miền Trung, đồng thời gửi lời chúc mong cặp đôi vượt qua thời tiết xấu để có một khởi đầu suôn sẻ.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Huế, trong các ngày 10 đến 13/6, địa bàn thành phố ghi nhận đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 1. Lượng mưa trung bình dao động từ 500-700 mm, một số nơi vượt ngưỡng như đỉnh Bạch Mã lên tới 1.257 mm, Khe Tre 853 mm, Hồng Vân 831 mm và Giang Hải 795 mm.

Lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực cho biết đây là trận mưa lũ đầu mùa có cường độ đặc biệt lớn, hiếm gặp tại Huế. Diễn biến bất thường này được xem là minh chứng cho xu hướng thời tiết ngày càng cực đoan, khó dự đoán theo quy luật cũ.

