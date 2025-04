Limousine của Tổng thống Mỹ được vận chuyển ra nước ngoài như thế nào?

Thế giới

Chiếc limousine chống đạn "The Beast" của Tổng thống Mỹ không được chở trên Air Force One mà được Không quân Mỹ vận chuyển riêng bằng các máy bay vận tải quân sự như C-5M Super Galaxy. Để đảm bảo an toàn, đoàn xe hộ tống Tổng thống cũng được điều động tùy theo nhiệm vụ.