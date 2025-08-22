Indonesia bắt thứ trưởng Bộ Nhân lực vì cáo buộc tham nhũng

Khung cảnh Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto giữa lễ thượng cờ kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập Indonesia tại Phủ Tổng thống Merdeka, Jakarta ngày 17-8-2025 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 21-8, Phó chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng Indonesia (KPK) - ông Fitroh Rohcahyanto - thông báo đã bắt giữ Thứ trưởng Bộ Nhân lực Indonesia Immanuel Ebenezer trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc tham nhũng.

Phát biểu với Reuters, phó chủ tịch KPK cho biết việc bắt giữ ông Immanuel xuất phát từ cuộc điều tra những bất thường trong quá trình cấp giấy phép an toàn lao động của Bộ Nhân lực nước này, tuy nhiên ông không công bố chi tiết vụ việc.

Hiện Bộ Nhân lực Indonesia chưa phản hồi yêu cầu bình luận, và chưa rõ liệu Thứ trưởng Immanuel có bị khởi tố chính thức hay không. Hãng tin Reuters cũng chưa thể liên hệ với luật sư của ông Immanuel.

Người phát ngôn của KPK thông tin thêm 13 người khác cũng đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.

Bộ trưởng Nhân lực Indonesia Yassierli cho biết ông Immanuel đã ký văn bản cam kết sẵn sàng từ chức nếu bị chứng minh có tội. Ông gọi vụ việc này là "một cú sốc lớn" đối với bộ và khẳng định sẽ cải thiện quy trình cấp giấy phép an toàn.

Ông Immanuel Ebenezer là thành viên Đảng Gerindra - đảng cầm quyền do Tổng thống Prabowo lãnh đạo. Sự việc gây chú ý bởi trong suốt chiến dịch tranh cử, Tổng thống Prabowo luôn nhấn mạnh cam kết chống tham nhũng cả trong và ngoài chính phủ, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu để xây dựng lòng tin với người dân.

Đầu năm nay, ông Prabowo từng phát biểu tình trạng tham nhũng ở Indonesia rất đáng báo động, khẳng định quyết tâm xóa bỏ tình trạng này.

Theo chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2024 của Tổ chức Minh bạch quốc tế, Indonesia đứng thứ 99 trên tổng số 180 quốc gia, cho thấy tình trạng này vẫn còn phổ biến.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn