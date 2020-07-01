Liên tiếp các vụ bị xử phạt 12-14 triệu đồng do dừng xe trên cao tốc

Sau thông tin về vụ việc tài xế bị xử phạt 14 triệu đồng do dừng xe trên cao tốc để đi vệ sinh, trang fanpage của Cục CSGT - Bộ Công an tiếp tục thông tin nhiều vụ việc vi phạm tương tự.

Chẳng hạn, vào sáng sớm ngày 17/6, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6), Cục CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã phát hiện ôtô tải biển số 85H-XX.05 dừng xe không đúng nơi quy định tại Km236+900.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, theo nội dung điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt 14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Sáng ngày 18/6 trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra, kiểm soát cũng phát hiện tài xế điều khiển ôtô con biển số 94H-011.XX dừng xe tại Km54+600 nhưng không đặt biển báo hiệu nguy hiểm hoặc đèn cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150 m theo quy định.

Đây là hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông trên đường cao tốc trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật buộc phải dừng trên phần đường xe chạy. Việc không đặt cảnh báo từ xa khiến các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao khó nhận biết chướng ngại vật phía trước, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Cục CSGT cho biết hành vi của tài xế xếp vào nhóm vi phạm không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp, không đặt biển cảnh báo "Chú ý xe đỗ" (hoặc đèn cảnh báo) về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 m khi dừng xe, đỗ xe trong trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ xe trên một phần làn đường xe chạy trên đường cao tốc.

Với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế bị phạt tiền 12-14 triệu đồng, cùng với trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo nội dung Nghị định 168.

Cũng trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, lực lượng CSGT đã phát hiện trường hợp tương tự. Một tài xế điều khiển ôtô con biển số 63A-051.XX cho dừng xe tại Km55+700 nhưng không đặt biển báo hiệu nguy hiểm hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe theo khoảng cách tối thiểu 150 m theo quy định.

Hành vi này được CSGT xác định xảy ra trong trường hợp phương tiện gặp sự cố kỹ thuật buộc phải dừng trên đường cao tốc. Tuy nhiên, việc không thực hiện đầy đủ các biện pháp cảnh báo an toàn khiến các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao khó phát hiện chướng ngại vật từ xa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Tài xế trong vụ việc này cũng bị phạt hành chính 12-14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Cục CSGT cũng cho biết trong giai đoạn từ ngày 1/1 đến ngày 15/6, toàn tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ghi nhận 960 trường hợp phương tiện phải dừng, đỗ do sự cố kỹ thuật. Trong số này, sự cố nổ lốp chiếm gần 57%, chết máy chiếm hơn 24%, ngoài ra còn nhiều trường hợp hỏng hóc kỹ thuật khác và hết nhiên liệu.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật, nhiên liệu trước khi lưu thông trên cao tốc nhằm phòng ngừa sự cố, bảo đảm an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.

Tác giả: Phúc Hậu

Nguồn tin: znews.vn