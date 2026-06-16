Khởi tố tài xế tông ôtô gặp sự cố trên cao tốc làm hai người tử vong

Ngày 15/6, Vẹn, 31 tuổi, bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tròn ba tháng trước, Vẹn lái xe tải biển số TP HCM đi trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, hướng khu vực Vĩnh Hải đi Cam Lâm. Khi đến đoạn qua xã Phước Hà, Vẹn thấy phía trước cùng chiều có một ôtô 5 chỗ màu trắng đang gặp sự cố, di chuyển chậm cách hơn 100 m.

Tài xế Nguyễn Văn Vẹn (áo xám) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Nam tài xế khai cho rằng "chiếc xe phía trước đang di chuyển bình thường" nên tiếp tục chạy với tốc độ từ 74-81 km/h. Lúc này, Vẹn cúi xuống ghế phụ lấy nước uống. Khi ngồi dậy, xe tải đã đến gần đuôi ôtô 5 chỗ nên xử lý không kịp, dẫn đến va chạm mạnh.

Ôtô 5 chỗ bị biến dạng sau va chạm. Ảnh: Minh Nhi

Vụ tai nạn do Vẹm gây ra làm ôtô này bị biến dạng nặng, cả ba người bên trong bị thương được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, cách hiện trường hơn 15 km. Tuy nhiên, hai người không qua khỏi.

Vị trí xảy ra tai nạn không có dải dừng khẩn cấp.

Your browser does not support the video tag. Khoảnh khắc xe tải tông vào ôtô 5 chỗ làm hai người tử vong hôm 14/3. Video: Công an Khánh Hòa

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tác giả: Bùi Toàn

Nguồn tin: vnexpress.net