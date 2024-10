Lịch sử dự án BĐS trên khu đất vàng Công ty Sách và thiết bị trường học Nghệ An

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Nghệ An (Sách và thiết bị trường học) là đơn vị cung ứng sách giáo khoa chính trên địa bàn tỉnh nhiều năm nay.

Sách và thiết bị trường học có nguồn gốc nhà nước được thành lập từ 1983 sau đó được chuyển đổi sang công ty cổ phần.

Thời điểm chuyển đổi, doanh nghiệp do ông Trần Xuân Toàn nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc có trụ sở tại số 65, đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An,

Đây được biết đến là khu “đất vàng” nổi tiếng tại phường Hưng Bình, TP. Vinh, thửa đất có diện tích 4.048,5m2. Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để làm dự án Khu nhà ở, Dịch vụ Thương mại và Văn Phòng do Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Nghệ An làm chủ đầu tư.

Năm 2017 thực hiện Quyết định số 472/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về việc thanh tra 10 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án Khu nhà ở, Dịch vụ Thương mại và Văn Phòng.

Theo Quyết định, thửa đất được Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Nghệ An chuyển đổi để thực hiện dự án được UBND tỉnh cho thuê và cấp giấy chứng nhận sử dụng đất ngày 7/3/2005 để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở kinh doanh sách, thiết bị trường học, thời hạn sử dụng đến 15/4/2024.

Đối chiếu với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP. Vinh, khu đất trên được quy hoạch cho mục đích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải đất ở).

Đối chiếu với kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố, dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất theo quyết định 352QĐ-UBND ngày 5/5/2016.

Cùng với đó căn cứ vào quy hoạch chi tiết xây dựng tại phường Hưng Bình, TP. Vinh thì vị trí khu đất trên là đất xây dựng cơ quan. Tại thời này việc điều chỉ Quy hoạch xây dựng tại Phương Hưng Bình chưa được thực hiên.

Ngày 22/2/2012, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 889/UBND-XD về việc đồng ý cho Công ty sách và thiết bị trường học Nghệ An được lập quy hoạch xây dựng Dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ, Văn phòng cho tho thuê và nhà ở tại số 65 đường Lên Hồng Phong, phường Hưng Bình, TP. Vinh.

Đáng lưu ý, tại thời điểm này chưa có ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường về sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đến ngày 3/2/2016, UBND đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-UBND.DC về việc chuyển mục đích và giao đất cho Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Nghệ An

Theo quyết định, cho phép Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Nghệ An được chuyển 3.324,2 m2 đất sang mục đích khác.

Cụ thể, 2.952,1 m2 đất sử dụng vào mục đích thương mại, sang xây dựng nhà ở kết hợp thương mại; 372,2 m2 đất sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ chuyển mục đích sang đất giao thông.

Dự án nằm ở Trung tâm TP. Vinh và thửa đất này đã khu dân cư đắt giá

Được biết, Dự án Khu nhà ở, Dịch vụ Thương Mại và Văn phòng có tổng mức đầu tư là 100 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có 20 tỷ đồng, chiếm 20% tổng mức đầu tư; vốn vay ngân hàng 80 tỷ đồng, chiếm 80% tổng mức đầu tư (nguồn vốn được vay tại ngân hàng TMCP Đại Dương theo hơp đồng tín dụng số 18/CV/2011-PDG ngày 25/8/2011).

Đến nay, phấn lớn khu “đất vàng” này đã trở thành một khu dân cư với các căn nhà chia lô đắt giá, trụ sở của Công ty sách và thiết bị trường học Nghệ An chỉ chiếm 1 phần nhỏ trên toàn bộ diện tích.

Về tình hình kinh doanh, tại báo cáo tài chính năm 2023, Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An ghi nhận doanh thu thuần đạt 156,5 tỷ đồng, giảm 14,6% so với năm ngoái. Giá vốn bán hàng được tiết giảm 16,7% xuống mức 129,6 tỷ đồng.

