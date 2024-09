Sách và thiết bị trường học Nghệ An: Nhà thầu lớn ngành giáo dục dính lùm xùm sách tham khảo

Ngay trước thềm năm học mới, khi nhận sách cho con được đặt mua nhiều phụ huynh ở Nghệ An bức xúc khi nhiều cuốn sách tham khảo thuộc bộ sách Thực hành và phát triển năng lực bị nhiều lỗi in ấn, hoàn thiện… ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập của các con.

Cụ thể, tại cuốn Thực hành và phát triển năng lực Tiếng việt 2 (Tập 1) có nhiều trang in và đóng lộn ngược chữ. Nhiều điểm chữ và hình in không đạt chất lượng.

Theo phản ánh của nhiều giáo viên và phụ huynh, bộ sách có nhiều vấn đề như: in sai, in mờ, sắp xếp trang lộn xộn… đây là những lỗi rất khó chấp nhận trong 1 bộ sách được đưa vào nhà trường dành cho học sinh tiểu học.

Liên quan tới việc phát hành bộ sách Thực hành và phát triển năng lực, trong suốt thời gian từ cuối năm học trước và chuẩn bị cho năm học mới, các phụ huynh phản ánh tình trang các trường thông qua thầy cô giáo giới thiệu bộ sách này trong danh sách các sách học năm mới cùng với sách giáo khoa bắt buộc. Cách liệt kê các đầu sách và không ghi rõ đây là sách tham khảo, không bắt buộc gây mập mờ, lẫn lộn khiến nhiều phụ huynh hiểu nhầm và bức xúc khi phải mua quá nhiều loại sách không cần thiết.

Trong khi đó, hiện nay, chương trình tiểu học trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An) đang sử dụng 2 bộ sách vào giảng dạy, bao gồm môn Tiếng Việt sẽ học của Cánh diều (Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh), các môn còn lại học của Kết nối tri thức (Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam). Tuy nhiên, học sinh không sử dụng vở bài tập của hai bộ sách trên, mà lại sử dụng bài tập từ bộ Thực hành và Phát triển năng lực do Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản.

Việc học một bộ sách nhưng lại áp dụng bài tập từ một bộ sách khác làm dấy lên những “băn khoăn” của giáo viên và học sinh về tính liên kết trong quá trình học tập của học sinh. Chưa kể, sách tham khảo Thực hành và phát triển năng lực có giá cao hơn khá nhiều so với sách bổ trợ của 2 nhà xuất bản sách giáo khoa trên.

Được biết, đơn vị phân phối bộ sách tham khảo Thực hành và phát triển năng lực là Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An. Đây là đơn vị có truyền thống và chiếm thị phần đáng kể trong cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn Nghệ An. Đáng chú ý, ngoài việc cung ứng sách giáo khoa, Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An còn được biết đến là doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An được thành lập ngày 10/12/2004, hoạt động trong lĩnh vực mua, bán sách giáo khoa, sách nghiệp vụ giáo viên, sách tham khảo và thiết bị giáo dục cho ngành học... Doanh nghiệp do ông Trần Xuân Toàn nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Về cơ cấu cổ đông, tại thời điểm ngày 15/2/2017, vốn điều lệ công ty là 16,98 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Ông Trần Xuân Toàn (sở hữu 36,74% vốn), bà Võ Thị Hiền (sở hữu 2,61% vốn), bà Mai Thị Bích Thủy (sở hữu 1,86%). Tại ngày 25/3/2022, vốn điều lệ công ty tăng lên 36,98 tỷ đồng.

Hai gói thầu tại

Tại Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An doanh nghiệp đã trúng gói thầu mua sắm phát triển tủ sách thư viện tại các trường học trên địa bàn tỉnh năm 2021, có giá dự toán là 3.732.910.000 đồng.

Năm trước đó (năm 2020), Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An lựa chọn là đơn vị thực hiện gói thầu mua sắm phát triển tủ sách thư viện cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh có giá 3.734.677.727 đồng.

Năm 2019, Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An đã trúng gói thầu Gói thầu số 01: Mua sắm phát triển tủ sách thư viện cho các trường thuộc xã khu vực 2, khu vực 3 và xã đặc biệt khó khăn của các huyện miền núi năm 2018, gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An làm chủ đầu tư, giá dự toán 3.790.203.300 đồng.

Ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Công ty Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cũng tham gia và trúng 2 gói thầu do Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 2 Nghệ An mời thầu, với tổng số tiền trúng hơn 2,7 tỷ đồng.

Chưa hết, Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An cũng trúng 2 /2 gói thầu do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư đó là: Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung ban, ghế, tủ chất liệu công nghiệp đợt 1 năm 2018; gói thầu số 03: Mua sắm tập trung bàn, ghế, tủ bằng chấp liệu sản phẩm công nghiệp đợt 2 năm 2017 v. Cả hai gói thầu đều trong vài trò đôc lập.

Đi cùng với việc trúng rất nhiều gói thầu thì doanh thu Công ty Sách Nghệ An cũng tăng mạnh trong những năm qua. Thế nhưng, điều đáng lưu tâm là lợi nhuận công ty đưa về trên sổ sách lại khá mỏng, dẫn đến mức đóng góp cho thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty cũng khiêm tốn chưa nổi 500 triệu đồng.

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An có nguồn gốc là DN nhà nước được thành lập từ 1983 sau đó được chuyển đổi sang công ty cổ phần. Địa chỉ của DN trong hàng chục năm qua gắn với số 65, đường Lê Hồng Phong, phường Hưng Bình, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Sau đó, khu đất số 65, đường Lê Hồng Phòng, phường Hưng Bình, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An đã được chuyển đổi mục đích và giao đất cho Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Nghệ An theo quyết định số 116/QĐ-UBND.ĐC của UBND tỉnh Nghệ An ngày 13/2/2016. Theo đó, Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Nghệ An được chuyển 3.324,2 m2 đất sang các mục đích: 2.952,1 m2 đất sử dụng vào mục đích thương mại, sang xây dựng nhà ở kết hợp thương mại và 372,2 m2 đất sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ chuyển mục đích sang đất giao thông. Đến nay, phấn lớn khu đất vàng này đã trở thành một khu dân cư với các căn nhà chia lô đắt giá, trụ sở của Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học Nghệ An chỉ chiếm 1 phần nhỏ trên toàn bộ diện tích.

Tác giả: Hà Giang

Nguồn tin: vietnamfinance.vn