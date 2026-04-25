Lễ kỷ niệm 140 năm ngày Quốc tế Lao động và phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám trình bày diễn văn tại buổi lễ

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử oanh liệt của phong trào công nhân thế giới bắt đầu từ cuộc bãi công tại Chicago (Mỹ) năm 1886 với khẩu hiệu nhân văn: “Ngày làm việc 8 giờ: 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi”. Trải qua 140 năm, ngày 1/5 đã trở thành biểu tượng toàn cầu tôn vinh người lao động và tinh thần đoàn kết vì hòa bình, tiến bộ xã hội. Giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và công nhân Nghệ An nói riêng đã kế thừa tinh thần đó, luôn giữ vai trò tiên phong trong mọi thời kỳ cách mạng. Từ phong trào công nhân Trường Thi - Bến Thủy lịch sử đến nay, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Nghệ An không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tiết mục Việt Nam - tự hào bước tiếp do cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động đến từ Tập đoàn Luxshare-ICT biểu diễn chào mừng buổi lễ

Những kết quả đó có sự đóng góp trực tiếp, quan trọng của đội ngũ người lao động trên tất cả các lĩnh vực, ở mọi vùng miền trong tỉnh. Từ vùng đất Phủ Quỳ với các sản phẩm nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH; đến các khu công nghiệp với những doanh nghiệp sử dụng hàng chục nghìn lao động như Công ty Luxshare ICT…, đội ngũ công nhân không chỉ là lực lượng trực tiếp sản xuất mà còn từng bước khẳng định vai trò là lực lượng lao động có tay nghề, có kỷ luật, giàu tinh thần sáng tạo, với nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi lớn cho doanh nghiệp và xã hội.

Những kết quả đạt được không chỉ góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh, mà còn khẳng định rõ vai trò, vị thế của giai cấp công nhân trong giai đoạn phát triển mới. Hình ảnh “Công nhân Nghệ An thời đại mới” ngày càng được định hình rõ nét: Có tay nghề - có kỷ luật - có tri thức - có khát vọng vươn lên.

Đồng thời, đó cũng là minh chứng sinh động cho sự đổi mới, trách nhiệm và hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn Nghệ An; phản ánh sự trưởng thành toàn diện của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động với những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của tỉnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Năm 2026, Tháng Công nhân với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động” gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Đổi mới quản lý - Chủ động phòng ngừa - Bảo vệ người lao động trong kỷ nguyên số” được UBND tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh cùng sự đồng hành của Sở Nội vụ triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực. Đây là dịp có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết giai cấp công nhân; phát huy vai trò tiên phong, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực sáng tạo của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động; đồng thời thể hiện rõ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với người lao động.

Các cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự buổi lễ

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay, tổ chức Công đoàn tỉnh kêu gọi mỗi người lao động tiếp tục nỗ lực vươn lên; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; chủ động thích ứng với khoa học - công nghệ; giữ vững kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp; phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

Đặc biệt, mỗi người lao động cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; bởi an toàn không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là nền tảng của hạnh phúc, của sự phát triển bền vững cho mỗi gia đình và toàn xã hội.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện hơn nữa; sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành các cấp để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, bảo vệ quyền lợi người lao động. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp tục quan tâm ban hành và triển khai đồng bộ các giải pháp mạnh mẽ nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp bền vững; hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội; bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tăng cường đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. “Tin tưởng rằng, Nghệ An sẽ tiếp tục xây dựng môi trường phát triển hài hòa: “Doanh nghiệp phát triển - Người lao động được bảo vệ - Xã hội ổn định, tiến bộ.” Kỳ vọng Tháng Công nhân năm 2026 sẽ thực sự là "Tháng của hành động - Tháng của sẻ chia - Tháng của bứt phá””- Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khẳng định.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khối Công ty TNHH Luxshare-ICT (Nghệ An) II Cao Hoàng Tiến Lâm cho biết, doanh nghiệp sẽ tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất với tinh thần năng suất - chất lượng - hiệu quả; đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, rèn luyện tác phong công nghiệp, chấp hành tốt kỷ luật lao động

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 40 công nhân có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất năm 2025

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Hùng và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa 20 Mái ấm công đoàn cho 20 gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí 850 triệu đồng

Ban Tổ chức trao tặng quà cho 54 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động

Sau lễ kỷ niệm, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hoạt động truyền thông về an toàn vệ sinh lao động

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn