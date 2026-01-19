Lễ khởi công sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh giai đoạn 01

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí: Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Vi Ngọc Quỳnh – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo các phường, xã: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, lãnh đạo các đơn vị có liên quan cùng các gia đình thân nhân, đồng đội của các liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, xã, phường, thân nhân liệt sỹ, đồng đội của các liệt sỹ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Vinh

Tại buổi lễ, Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An đã thực hiện nghi thức thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sỹ

Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh được xây dựng từ năm 1991. Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh là nơi yên nghỉ của hơn 1.200 anh hùng, liệt sĩ, trong đó có 920 liệt sĩ có danh tính. Sau hơn 30 năm, trước những tác động của thời tiết, nhiều hạng mục tại đây đã có dấu hiệu xuống cấp, cần được cải tạo, nâng cấp để đảm bảo sự trang nghiêm, phù hợp với vai trò là nơi tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ, nơi tri ân của các đoàn thể, gia đình chính sách.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Việc triển khai dự án không chỉ đơn thuần là hoạt động xây dựng, mà còn là hành động thiết thực thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" để ghi nhớ công ơn của các thế hệ đi trước đã hy sinh cho hòa bình và phát triển hôm nay. Đây cũng là trách nhiệm, là tình cảm thiêng liêng của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Trường Vinh nói riêng, của tỉnh Nghệ An nói chung đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh giai đoạn 01

Dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Vinh giai đoạn 01 tập trung tu bổ, tôn tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo mỹ quan kiến trúc tổng thể tạo không gian trang nghiêm. Đồng thời, phục vụ tốt hơn nhu cầu thăm viếng, tri ân của thân nhân liệt sĩ và nhân dân địa phương.

Các đại biểu thắp hương tại các phần mộ của các Anh hùng liệt sỹ

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham gia của đông đảo đại biểu và đại diện các tầng lớp nhân dân, khẳng định quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.

Ngay sau khi các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ, đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc và trang thiết bị chuyên dụng tiến hành cắt bê tông để mở lỗ thông thiên âm dương cho các phần mộ liệt sỹ

