Dự đám cưới bạn thân, cô gái có hành động khiến cô dâu "ngượng đỏ mặt"

Một đoạn video ghi lại tình huống kém duyên tại tiệc cưới ở Sơn Đông (Trung Quốc) đang khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Nhân vật chính là một người phụ nữ tham dự đám cưới của bạn thân. Đáng nói, người này có hành động khiến cô dâu và quan khách không khỏi ngỡ ngàng: liên tục ăn miếng đầu tiên của mọi món ăn được dọn lên bàn.

Theo đó, ngay khi món ăn vừa được mang ra, người phụ nữ đã nhanh chóng dùng đũa gắp trước, nếm thử rồi nhận xét món ăn "quá mặn", "quá nhạt", thậm chí còn tuyên bố "không thích". Hành động diễn ra liên tục khiến không khí bàn tiệc trở nên gượng gạo.

Cô dâu - bạn thân của người này dù tỏ ra ngượng ngùng nhưng vẫn giữ im lặng, trong khi chú rể và những người xung quanh không giấu được sự khó xử.



Thêm vào đó, người phụ nữ còn tranh cãi với nhân viên phục vụ khi yêu cầu phải được nếm món ăn đầu tiên. Khi không nghe rõ câu trả lời do người phục vụ đeo khẩu trang, cô tiếp tục yêu cầu đối phương tháo khẩu trang vì cho rằng "thiếu tôn trọng khách". Trước tình huống căng thẳng, nhân viên phục vụ buộc phải xin lỗi, dù ánh mắt thể hiện rõ sự bất bình.

Đỉnh điểm, người phụ nữ còn lớn tiếng đòi khiếu nại vì cho rằng mình bị "xúc phạm", khiến cả bàn tiệc rơi vào trạng thái "đứng hình".

Nhiều người ví ánh nhìn của cô dâu chú rể lúc đó như đang chứng kiến một tình huống khó tin ngay trong ngày vui của mình.

Sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều bình luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng nếu bữa tiệc có sự hiện diện của người lớn tuổi, hành vi này có thể đã bị phản ứng gay gắt hơn.

Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có quan điểm cho rằng không nên quá khắt khe với những quy tắc bàn ăn, bởi việc ai ăn trước thực chất không phải vấn đề quá lớn. Tuy nhiên, phần đông vẫn đồng tình rằng điều quan trọng nằm ở sự tinh tế và tôn trọng không khí chung, đặc biệt trong những dịp quan trọng như đám cưới.

Trước đó dân mạng Trung Quốc từng xôn xao trước câu chuyện vì nghe lời bạn thân đòi tiền xuống xe hoa, cô dâu biến đám cưới thành ngày buồn.

Một đám cưới diễn ra ở Thương Khâu (Hà Nam) hồi tháng 5/2024 đã trở thành tâm điểm mạng xã hội bởi hành động đòi tiền xuống xe hoa của cô dâu.

Video ghi lại không khí vui nhộn trong ngày trọng đại, quan khách đã đến đông đủ. Cô dâu họ Cao diện trang phục cưới truyền thống màu đỏ. Chú rể mặc bộ vest đen lịch lãm.

Cô Cao nở nụ cười tươi, đón chờ khoảnh khắc hạnh phúc. Thế nhưng, khi cô định bước xuống xe hoa thì người bạn thân đi cùng thì thầm vào tai, khiến cô lập tức thay đổi quyết định, theo Sohu.

Người bạn thân nói với cô dâu hãy đòi thêm 28.800 Nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng) làm quà xuống xe. Con số này có ý nghĩa là hạnh phúc viên mãn, đủ đầy, tài lộc cho gia đình.

Nghe lời bạn thân, cô Cao đề nghị chú rể chuẩn bị đủ số tiền mới chịu xuống xe.



Chú rể nghe xong hết sức bất ngờ. Trước đám cưới, hai bên không nói phải có món quà xuống xe giá trị lớn như vậy. Vả lại lúc đó, chú rể không có nhiều tiền mặt. Anh cũng không thể chuẩn bị đủ trong thời gian ngắn.

Anh cố gắng thuyết phục nhưng cô Cao không hề lay chuyển. Chú rể đưa ra đề nghị làm lễ cưới trước, rồi sau đó ra ngân hàng lấy tiền. Anh mong cô dâu hiểu được khó khăn của gia đình.

Nghe lời này, cô dâu cũng mủi lòng và định xuống xe cùng chú rể. Nhưng người bạn thân đi cùng lại ngăn cản. Cô này cho rằng, tiền xuống xe hoa mà lấy sau thì đám cưới sẽ xui xẻo và lúc đó đã là tài sản chung của hai người.

Nghe vậy, cô Cao khựng lại, không bước xuống nữa. Chú rể có vẻ bực bội, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc.

Những người lớn tuổi đứng cạnh mắng cô bạn thân kia gây sự, cản trở đám cưới của cặp đôi. Cô gái nghe xong ôm mặt khóc nức nở. Thấy bạn khóc, cô dâu bức xúc, tuyên bố hủy bỏ đám cưới.

Cuộc hôn nhân tưởng hạnh phúc lại thành một ngày buồn vô hạn. Chú rể đứng thẫn thờ không hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi như vậy.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về nhiều bình luận trái chiều. Đa số phê phán người bạn thân và cô dâu đã có cách hành xử trẻ con.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn