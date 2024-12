Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Đắc Vinh - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục Quốc hội; Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Quân khu 4; Nỏ Bi - Hạ Tông Pao, Phó Bí thư thường trực tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào; Thiếu tướng Trần Văn Trai - Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; các đồng chí đại biểu nguyên là chỉ huy, lãnh đạo đơn vị cấp Trung, Lữ đoàn đang nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nguyên thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị.

Về phía Bộ CHQS tỉnh có đồng chí Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí nguyên là các thủ trưởng Bộ CHQS qua các thời kỳ; các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh; Đại diện Dân quân tự vệ, dự bị động viên tiêu biểu của các huyện, thị xã, thành phố.

Lịch sử của dân tộc đã trang trọng ghi nhận về một Nghệ An “đứng đầu dậy trước” làm nên Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng góp phần, trở thành cuộc tổng diễn tập đầu tiên, đưa Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công mở đầu cho trang sử mới đầy chói lọi của dân tộc. Một Nghệ An làm hậu phương lớn, cung cấp sức người, sức của bằng tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” cho chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, là “chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”, “xe chưa qua nhà không tiếc” cho đại thắng mùa Xuân thống nhất đất nước năm 1975, là sự thuỷ chung son sắt khi sánh vai cùng những người bạn láng giềng chiến đấu quên mình vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Một Nghệ An tiền tuyến quật cường của những “tọa độ lửa” chống đế quốc Mỹ phá hoại miền Bắc. Một Nghệ An cùng với nhân dân cả nước làm nên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh, trở thành biểu tượng cao đẹp chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phát huy truyền thống vẻ vang, quý báu của quê hương Xô Viết anh hùng, trong những năm qua, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu và giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, tạo được nhiều dấu ấn, điểm sáng nổi bật. Đặc biệt, LLVT tỉnh nhà đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực chiến đấu, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng, chống, đấu tranh có hiệu quả với mọi âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, hoạt động chống phá của các phần tử xấu; chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trải qua 80 năm, LLVT tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 1979, LLVT tỉnh được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ngày 10/10/2024 (lần thứ hai) Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Xây dựng LLVT tỉnh Nghệ An ngày càng vững mạnh toàn diện

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị để đảm bảo phát triển kinh tế gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh và chủ quyền biên giới, biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, LLVT tỉnh nhà phát huy truyền thống 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, khắc phục những khó khăn thách thức đẩy lùi nguy cơ, phát huy thật tốt vai trò nòng cốt, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới vào thực tiễn để xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; luôn là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, gắn phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội với củng cố quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phát huy được trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng, sức mạnh chiến đấu toàn diện của lực lượng vũ trang; xây dựng lực lượng thường trực “Tinh, gọn, mạnh”, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp, vững chắc”, có số lượng hợp lý, chất lượng cao. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát với tình hình thực tế để tăng khả năng tác chiến, sức mạnh chiến đấu. LLVT tỉnh phải là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thường xuyên quan tâm, củng cố, xây dựng lực lượng đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Đảm bảo công tác hậu cần - Kỹ thuật, tài chính phục vụ kịp thời cho các hoạt động của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho LLVT tỉnh Nghệ An

Chủ động tham mưu đề xuất triển khai thực hiện các chủ trương chính sách về công tác dân quân tự vệ

Đồng chí Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu

Thay mặt cho Thường vụ Quân uỷ Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đồng chí Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An đạt được trong những năm qua.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị LLVT tỉnh Nghệ An thực hiện tốt 05 nhiệm vụ đề ra. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Kết luận, chiến lược, Đề án của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Phát huy vai trò nòng cốt kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc gắn củng cố quốc phòng an ninh với phát triển văn hoá, kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ động tham mưu đề xuất triển khai thực hiện các chủ trương chính sách về công tác dân quân tự vệ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng cao, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của các cơ quan đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu theo Chỉ thị số 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bảo đảm phù hợp với từng loại hình cơ quan, đơn vị, tập trung đột phá xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội, tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế.

Cùng với đó, tập trung xây dựng tổ chức Đảng các cấp mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ, coi trọng xây dựng cấp uỷ, chi bộ có sức chiến đấu cao, có năng lực lãnh đạo và tổ chức hoạt động thực tiễn, xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội cụ Hồ. Trước mắt cần chuẩn bị thật chu đáo, nhất là về văn kiện và nhân sự để tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương phát động; góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu đáp từ

Thay mặt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh và LLVT tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ để tổ chức quán triệt sâu rộng, kịp thời ý kiến chỉ đạo sâu sắc, cụ thể của đồng chí Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Nghệ An sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang 2 lần là đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân và phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, khẳng định ý chí quyết tâm, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

