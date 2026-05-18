Người đàn ông tử vong bất thường trong công trình đang thi công

Tối 17/5, tại căn nhà dân trên đường 34, phường Đông Hưng Thuận, TP Hồ Chí Minh đang xây dựng, công nhân không làm việc nên một số người vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người đàn ông tử vong trên vũng máu nên báo Công an.

Công trình đang thi công nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Khu vực vùng đầu nạn nhân có vết thương gây mất máu. Nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính.

Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Công an phường Đông Hưng Thuận phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành trích xuất camera xung quanh khu vực, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc . Nạn nhân được chuyển vào bệnh viện khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Tác giả: M.Đức

Nguồn tin: cand.vn