Nâng cấp mới trên ChatGPT

Codex có thể dùng ngay trên điện thoại. Ảnh: OpenAI.

OpenAI vừa thông báo tích hợp Codex vào ứng dụng ChatGPT trên điện thoại di động. Tính năng mới đang trong giai đoạn xem trước và có sẵn cho tất cả gói dịch vụ trên cả iOS lẫn Android.

Codex là công cụ lập trình AI mà OpenAI ra mắt vào tháng 5/2025. Việc đưa công cụ này lên di động đánh dấu bước mở rộng đáng kể về khả năng tiếp cận của sản phẩm.

Với bản cập nhật mới, người dùng có thể theo dõi môi trường Codex đang chạy trên các thiết bị khác ngay từ điện thoại. Không chỉ dừng lại ở việc giám sát, người dùng còn có thể tương tác trực tiếp với luồng công việc đang chạy.

OpenAI mô tả tính năng này vượt xa khái niệm "điều khiển từ xa" thông thường.

"Từ điện thoại, bạn có thể làm việc trên tất cả luồng công việc, xem kết quả đầu ra, phê duyệt lệnh, thay đổi mô hình hoặc bắt đầu điều gì đó mới", OpenAI cho biết trong thông báo chính thức.

Nói cách khác, lập trình viên không cần ngồi trước máy tính để theo dõi tiến độ. Họ có thể thực hiện tác vụ ngay trên điện thoại của mình.

OpenAI đang liên tục nâng cấp Codex trong thời gian gần đây. Tháng trước, công ty đã cho phép Codex chạy nền trong môi trường máy tính để bàn, giúp công cụ tự động xử lý nhiều tác vụ mà không cần người dùng can thiệp liên tục. Đầu tháng này, OpenAI ra mắt tiện ích mở rộng Chrome, cho phép Codex hoạt động trực tiếp trong các phiên trình duyệt đang chạy.

Với 3 bản cập nhật liên tiếp trong vòng chưa đầy 2 tháng, OpenAI đang đẩy nhanh tốc độ phát triển Codex, biến đây thành một trong những sản phẩm được ưu tiên hàng đầu của công ty.

Sự tăng tốc của OpenAI diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với Anthropic, công ty đứng sau Claude. Tháng 2, Anthropic đã ra mắt tính năng Remote Control, cho phép người dùng giám sát Claude Code từ xa trên thiết bị di động. Điều này về bản chất tương tự với những gì OpenAI vừa nâng cấp cho Codex.

Trong năm qua, Claude Code của Anthropic đã nhanh chóng thu hút được lượng lớn người dùng trong cộng đồng doanh nghiệp và lập trình viên chuyên nghiệp. Cả 2 công cụ hiện đều được sử dụng rộng rãi, song cuộc cạnh tranh để trở thành công cụ lập trình AI được ưa chuộng nhất đang ngày càng trở nên quyết liệt hơn.

Việc OpenAI liên tục bổ sung tính năng mới cho Codex, từ chạy nền, tích hợp trình duyệt cho đến đưa lên di động, phản ánh rõ áp lực cạnh tranh mà công ty đang phải đối mặt. Mỗi tính năng mới đều nhắm đến một điểm yếu cụ thể khi giúp lập trình viên làm việc linh hoạt hơn, mọi lúc mọi nơi, không bị ràng buộc vào một thiết bị hay môi trường cố định.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn