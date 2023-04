Lễ 30/4 – 1/5 nên đi đâu chơi ở Nghệ An?

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài ngày nên bạn và gia đình sẽ có nhiều lựa chọn về điểm đến để trải nghiệm, khám phá hoặc nghỉ dưỡng, vui chơi.

Bản du lịch cộng đồng sẵn sàng đón khách

Du lịch cộng đồng ở bản Hoa Tiến xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) không phải là điểm đến mới trên bản đồ du lịch. Tuy nhiên, với xu hướng du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng thì đây vẫn là một địa điểm được nhiều du khách, ưa khám phá lựa chọn…

Hàng chục chiếc guồng nước được dựng theo những triền suối, triền kênh, để tạo không gian cho du khách trải nghiệm.

Đường vào bản Hoa Tiến mùa này, hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt với hàng chục chiếc guồng nước được dựng theo những triền suối, triền kênh, để tạo không gian cho du khách trải nghiệm. Ở đó, vừa lắp đặt các guồng nước to nhỏ khác nhau, vừa có những chiếc lều nhỏ để du khách dừng chân, vừa trồng thêm hoa, cây cảnh và nuôi cá để có thể ngắm nhìn, thư giãn.

Bản Hoa Tiến, với 7 điểm du lịch cộng đồng, mỗi ngày có thể đón được hơn 100 du khách lưu trú, do chính bà con trong bản tự tổ chức. Bà Lô Thị Nga - chủ home stay Duẩn Nga cho biết, khách nước ngoài đến với bản thường ở rất dài ngày, có khi đến 1 tuần và thích trải nghiệm những hoạt động dân dã như đi xe trâu, xem hái dâu, dệt vải, thích đi chạy bộ trên những quả đồi. Trong khi đó, các đoàn khách Việt lại thích thưởng thức ẩm thực, nghe dân ca, dân vũ và thích đi chụp ảnh.

“Chúng tôi hiện đã xây dựng các mức giá cho từng đoàn khách từ 6 người trở lên hoặc từ 5 người trở xuống. Nếu nghỉ 1 đêm tại bản du khách có thể tham gia tất cả các hoạt động với mức giá vừa phải, bình dân…”, bà Nga nói.

Ông Nguyễn Hùng Sơn – Phó Trưởng phòng Văn hóa huyện Quỳ Châu cũng cho biết, nhiều năm nay, Quỳ Châu đã tập trung đầu tư mở và khai thác các loại hình du lịch mới như: khám phá Thác khe bàn, Khu sinh thái Tạt ngoi, Bảo tàng văn hóa các dân tộc miền tây Nghệ An, Cụm di tích danh thắng Hang Bua – Đền Chiêng Ngam...

Du khách trải nghiệm dệt vải của người Thái ngay chính trong Homestay ở bản Hoa Tiến.

Trước thềm nghỉ lễ 30/4, các điểm du lịch cộng đồng ở huyện Quế Phong (Nghệ An) cũng đang thay “áo mới”. Lợi thế về thiên nhiên với những cánh rừng trải dài, thác nước hùng vĩ, thung lũng tuyệt đẹp, Quế Phong hiện đang được những người yêu du lịch ví như “Đà Lạt mộng mơ” của miền Trung.

Chỉ cần “book” tour, đặt trước cho các công ty lữ hành là du khách hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái trải nghiệm nhiều điểm đến thú vị như Thác 7 tầng nằm trong khu bảo tồn thiên nhiều Pù Hoạt, nghỉ đêm và trảo nghiệm du lịch cộng đồng Cọ Muồng, chơi ở Thác Saova hay tham quan Lòng hồ Thủy điện Hủa Na…

Đại diện Công ty Du Lịch Cộng Đồng Lâm Khang, cho biết: “Năm nay khách dưới xuôi đặt khá sớm, đến thời điểm này hầu như đã kín chỗ. Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của đồng bào người Thái, với những trải nghiệm thú vị, thưởng thức những món ăn đặc sản núi rừng và giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng đồng bào dân tộc Thái…”.

“Miền Trà lân trúc chẻ tro bay” – ở huyện Con Cuông cũng sẽ là điểm khám phá thú vị cho du khách dịp lễ dài ngày này.

Hành trình khám phá miền Trà Lân, với hang đá Thẳm Nàng Màn (xã Yên Khê) hay thắng cảnh đập Phà Lài và sông Giăng (xã Môn Sơn). Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm những cảm giác mạnh như chèo thuyền kayak hoặc đu dây qua sông (zipline)… Trong hành trình khám phá sông Giăng, vừa ngắm khung cảnh hoang sơ kỳ vĩ của rừng Pù Mát, vừa hòa mình cùng với nhịp sống hàng ngày của người dân bản địa. Buổi trưa, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc sản độc đáo của dân tộc Thái như cá sông Giăng, cơm Mường Quạ.

Đêm xuống, du khách nghỉ ngơi tại homestay hoặc khách sạn, du khách có thể đến tham quan các bản du lịch cộng đồng, như bản Xiềng (xã Môn Sơn), bản Nưa (xã Yên Khê), bản Pha (xã Yên Khê) và bản Khe Rạn (xã Bồng Khê). Đây là các bản thuần Thái, có cảnh quan tự nhiên tươi đẹp, những ngôi nhà sàn cổ kính, yên bình.

Biển Cửa Lò

Cách đây 116 năm, năm 1907, Cửa Lò đã được xác định là khu vực nghỉ dưỡng của Đông Dương. Tổ chức Du lịch thế giới từng đánh giá Cửa Lò là một trong những nơi có bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Hiện Cửa Lò có rất nhiều lợi thế về giao thông như đường chiến lược Quốc gia ven biển, cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh, khu nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí của Tập đoàn Vingroup, tuyến Cao tốc Hà Nội - Vinh - Bãi Vọt; tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò, đại lộ Vinh - Cửa Lò...

Ông Hoàng Minh Thọ - Phó phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò cũng thông tin, ngoài lợi thế như bãi biển đẹp, hải sản ngon…thì năm nay, nhiều hạng mục đã hoàn thành và diện mạo của một làng chài Nghi Thủy đã dần dần hình thành. Chỉ di chuyển bằng phương tiện đơn giản là xe điện, du khách có thể tham quan và trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa như xem đánh bắt hải sản trên biển, xem người dân chế biển hải sản, tham quan các di tích lịch sử gắn với cư dân làng chài… các tour tham quan, mua sắm tại các làng nghề chế biến nước mắm, trải nghiệm nướng cá và thưởng thức các sản phẩm từ biển tại các làng chài, làng nghề truyền thống có từ hàng trăm năm của Cửa Lò. Năm nay, một số doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn cũng chủ động làm mới các sản phẩm du lịch gắn với nghỉ dưỡng, cắm trại, nghe nhạc, thưởng thức ẩm thực và bước đầu thu hút khá nhiều du khách trẻ tuổi…

Đảo chè Thanh Chương

Đảo chè Thanh Chương nằm cạnh đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc xã An Ngọc, xã Thanh An, huyện Thanh Chương - nơi đây, được ví như “vịnh Hạ Long trên cạn”. Địa điểm cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 50km, cách bãi biển nổi tiếng Cửa Lò khoảng 70km. Với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đẹp tựa tranh vẽ, ốc đảo chè xanh thu hút rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.

Đảo chè Thanh Chương - nơi đây, được ví như “vịnh Hạ Long trên cạn”.

Đảo chè Cầu Cau, là hồ thủy lợi được xây dựng từ năm 1963 dùng để tưới nước sản xuất cho 3 xã Thanh An, Thanh Thịnh và Thanh Chi. Trong lòng hồ có những đảo chè nổi lên giữa nước non trùng điệp đẹp một cách hoang sơ, lãng mạn khiến nhiều người ưa thích. Với vẻ đẹp tự nhiên, hoang sơ, thơ mộng, lại nằm cạnh đường Hồ Chí Minh, thuận lợi cho các tour du lịch, số lượng khách đến đảo chè ngày càng đông. Khách ngoại quốc dường như cũng quan tâm hơn và có mặt thường xuyên hơn ở đảo chè. Trên và xung quanh đảo chè, các dịch vụ mua bán, ăn uống, giải khát phục vụ du khách đã mọc lên nhiều hơn.

Vào mùa hè, khí hậu của Nghệ An nắng nóng khắc nghiệt. Tuy nhiên, do được bao trọn bởi núi non, sông nước, khí hậu ở đồi chè vẫn tương đối dễ chịu. Du khách có thể lựa chọn tham quan vào sáng sớm để tránh nắng, tận hưởng không gian xanh mát, trong lành trên các ốc đảo chè.

Do được bao quanh bởi đập nước, du khách chỉ có thể di chuyển tham quan đồi chè Thanh Chương Nghệ An bằng thuyền hoặc xuồng máy. Nếu muốn tận hưởng không gian yên bình, bạn nên chọn thuyền. Mỗi thuyền ở đây được chở tối đa 4 -10 người, tùy kích cỡ. Du khách được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ với mức giá dao động từ 100 đến 150 nghìn đồng/ngày. Ngồi trên thuyền di chuyển qua các ốc đảo, du khách được tận hưởng vẻ đẹp non xanh nước biếc cùng đồi chè trải dài bất tận.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương