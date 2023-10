Các nghiên cứu về hàng không cho thấy, trong suốt quá trình bay, 3 phút đầu khi máy bay cất cánh và 8 phút cuối khi máy bay hạ cánh là hai thời khắc quan trọng, nguy hiểm nhất. Có tới 80% số vụ tai nạn máy bay xảy ra vào hai thời điểm này.

Do đó, quá trình chuẩn bị cất cánh và hạ cánh được thực hiện rất cẩn trọng. Tiếp viên hàng không luôn nhắc nhở hành khách tuân thủ các quy tắc an toàn, nhưng không phải ai cũng hiểu lý do. Tại sao phải tắt điện thoại khi lên máy bay và không được bật lại cho đến khi máy hay dừng hẳn, việc tiếp tục dùng điện thoại có thể ảnh hưởng đến chuyến bay thế nào... là điều nhiều người thắc mắc.

Tại sao phải tắt điện thoại khi lên máy bay?

Trước khi máy bay cất cánh và ngay trước khi hạ cánh, phi hành đoàn sẽ yêu cầu hành khách tắt hoặc chuyển điện thoại di động sang chế độ máy bay. Trong chế độ này, điện thoại sẽ tắt tất cả các dịch vụ dữ liệu (wifi, GSM, bluetooth...).

Tại sao phải tắt điện thoại khi lên máy bay? (Ảnh: Rosenaviation)

Các chuyên gia về hàng không giải thích, việc hành khách sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử có khả năng thu phát tín hiệu có thể làm nhiễu sóng trao đổi giữa phi công và trạm kiểm soát, tạo ra tiếng "tít tít" chèn lên cuộc trao đổi. Điều này ảnh hưởng tới quá trình tiếp nhận thông tin của phi công và có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), hơn 1.300 máy bay phản lực ở nước này có màn hình buồng lái dễ bị nhiễu bởi sóng wifi, điện thoại di động và thậm chí cả tần số bên ngoài như radar thời tiết.

Tờ ABC News dẫn báo cáo của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế cho biết, trong giai đoạn 2003 - 2009 có 75 vụ nhiễu sóng do tín hiệu điện thoại, trong đó 26 vụ gây ảnh hưởng tới hệ thống điều hành bay. Báo cáo cũng chỉ ra, một tín hiệu điện thoại di động "đi lạc" cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thiết bị công nghệ trong buồng lái. Máy bay càng cũ sẽ càng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi tình trạng nhiễu sóng này.

Nguy hiểm tiềm tàng nếu hành khách cố tình sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trong quá trình cất, hạ cánh. Đó là lý do tại sao phải tắt điện thoại khi lên máy bay, hoặc chuyển điện thoại sang chế độ máy bay.

Chế độ máy bay trên điện thoại có lợi gì?

Chế độ máy bay được thiết lập ở hầu hết các loại điện thoại hiện có, với 10 tác dụng thiết thực sau.

Tiết kiệm pin

Chế độ máy bay sẽ ngắt kết nối điện thoại với mạng di động và wifi, giúp thiết bị không sử dụng năng lượng lãng phí, từ đó gia tăng thời gian hoạt động, tiết kiệm pin tối đa.

Làm tăng tốc độ sạc pin

Nếu muốn sạc điện thoại nhanh, bật chế độ máy bay là giải pháp hữu hiệu nhất. Khi không kết nối với mạng di động, wifi, bluetooth, GPS…, máy sẽ không hao tốn pin trong quá trình sạc, thời gian sạc sẽ được rút ngắn tối đa.

Chế độ máy bay trên điện thoại có nhiều tác dụng. (Ảnh: Usatoday)

Tránh mất tập trung

Đôi khi, những tin nhắn, thông báo trên điện thoại khiến bạn mất tập trung vào công việc. Việc bật chế độ máy bay sẽ tạm ngăn những thông báo này, giúp bạn tập trung làm việc hơn.

Tiết kiệm cước phí khi du lịch nước ngoài

Nếu bạn đi du lịch hoặc công tác nước ngoài thì chế độ máy bay sẽ giúp bạn không mất tiền oan. Điện thoại của bạn có thể tự động chuyển chế độ roaming (tiếp sóng từ nước ngoài) khi đến quốc gia khác, gây tốn khoản phí khá lớn. Lúc này, nếu bạn bật chế độ máy bay thì thiết bị không thể dò tìm sóng và roaming nữa, hạn chế tối đa việc phát sinh chi phí dư thừa.

Khắc phục lỗi sóng di động

Khi điện thoại bị mất sóng, thay vì tắt và khởi động lại, bạn có thể bật/tắt chế độ máy bay để kiểm tra sóng điện thoại của mình. Việc bật/tắt chế độ máy bay sẽ giúp thiết bị khởi động lại sóng di động, từ đó dễ dàng tìm được nhà mạng hơn.

Đảm bảo an toàn cho trẻ

Khi được cầm điện thoại chơi, trẻ rất dễ bấm nhầm số điện thoại và gọi cho người khác. Để tránh phiền phức, bạn hãy bật chế độ máy bay để điện thoại không thể thực hiện tác vụ nhắn tin, gọi điện khi trẻ dùng điện thoại.

Chặn quảng cáo

Khi bật chế độ máy bay, máy sẽ không có kết nối wifi và các video quảng cáo không thể xuất hiện trên màn hình.

Đọc tin nhắn không lưu vết

Nếu bạn có tin nhắn nhưng chưa nghĩ ra câu trả lời hoặc chỉ muốn xem tin nhắn mà không muốn người gửi phát hiện, hãy bật chế độ máy bay và vào ứng dụng Messenger để đọc tin nhắn.

Bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng

Chế độ máy bay giúp ngăn cách thông tin trong điện thoại của bạn với thế giới bên ngoài. Điều này sẽ giúp nâng cao tính bảo mật của điện thoại, hạn chế tối đa rủi ro mất cắp dữ liệu.

Chơi game offline

Bạn đang chơi game mà không muốn ai làm phiền thì hãy bật chế độ máy bay. Với chế độ này, bạn không chỉ hạn chế thông báo điện thoại mà còn tiết kiệm pin cho máy, có thể thoải mái trải nghiệm game suốt thời gian mình muốn.

Tác giả: NHẬT THÙY (Tổng hợp)

Nguồn tin: vtc.vn