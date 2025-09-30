Phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển nghi ngư dân mất tích ở Quảng Trị

Khoảng 6 giờ sáng nay (30/9), người dân địa phương phát hiện 2 thi thể trôi dạt vào bờ biển. Trong đó, 1 thi thể trôi dạt về bờ biển thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ), cách vị trí Lăng Ông (nơi phát hiện tàu cá BV-92756 bị chìm trôi dạt vào) khoảng 200m về hướng Đông Nam; 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển thôn Tiền Phong, cách Lăng Ông khoảng 3km về hướng Đông Nam.

Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh cử 4 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trượng phối hợp với Công an xã tiến hành bảo vệ hiện trường, thông báo cho Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý. Hiện nay, lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích dọc theo bờ biển từ xã Bắc Trạch đến xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ).

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt tàu cá bị chìm



Trước đó, VOV đã đưa tin, lúc 23 giờ 30 ngày 28/9, 2 tàu cá mang số hiệu BV.92756-TS và BV.92754-TS với 13 thuyền viên đi trên tàu đang neo đậu tại bờ Bắc Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị thì bị đứt dây neo, trôi tự do và gặp nạn.

Diễn biến tình hình, lúc 22 giờ 30 phút ngày 28/9, khi bão số 10 đã giảm cấp, ngoài 2 thuyền viên ở lại tàu trực bão, 11 thuyền viên trở lại tàu để kiểm tra. Đến khoảng 23 giờ đêm, do thời tiết có gió lốc to, nước chảy xiết nên 2 tàu trên đã bị đứt dây neo, không nổ máy được, tàu trôi tự do dẫn đến bị nạn. Ngay sau đó, 4 thuyền viên đã tìm cách bơi được vào bờ, 9 thuyền viên còn lại theo tàu trôi ra biển.

Ngày 29/9, lực lượng chức năng phát hiện tàu cá BV-92756-TS trôi dạt vào bờ biển thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng triển khai trục vớt chiếc tàu này để tìm kiếm thông tin nạn nhân mất tích. Đến 23 giờ ngày 29/9 việc trục vớt tạm dừng, do đêm tối, tàu lớn nặng nên việc trục vớt khó khăn.

2 thi thể vừa được phát hiện sáng nay được nghi là những ngư dân trong số 9 nạn nhân mất tích trong bão số 10 tại vùng biển gần cửa khẩu cảng Gianh.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV