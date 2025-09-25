Truy tìm người bỏ thi thể bé sơ sinh trong hộp giấy rồi để ở hẻm

Ngày 25/9, Công an phường Trung Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh trích xuất camera, lấy lời khai các nhân chứng để truy tìm người bỏ thi thể bé sơ sinh trong thùng giấy rồi để ở con hẻm bên hông siêu thị ở đường Nguyễn Ảnh Thủ.

Công an đang truy tìm người bỏ hộp giấy chứa thi thể bé sơ sinh trong hẻm.



Vào trưa cùng ngày, người dân di chuyển trong con hẻm bên hông siêu thị phát hiện hộp giấy bỏ gần đống rác nên tò mò đến kiểm tra. Tại đây, mọi người hoảng hốt khi thấy một thi thể trẻ sơ sinh được quấn trong một chiếc khăn nằm bên trong nên báo với Công an.

Hiện trường được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Công an phường trích xuất camera phát hiện một số điểm nghi vấn, nhân dạng đối tượng bỏ bé sơ sinh và tập trung làm rõ.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.com.vn