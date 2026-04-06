Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh nhân dịp Lễ Phục sinh năm 2026

Tham dự trong đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh, Dân tộc và Tôn giáo, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tôn giáo - Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Về phía Toà Giám mục có Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long; Đức Giám mục phụ tá Phê rô Nguyễn Văn Viên cùng các cụ Linh mục, các tu sỹ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An gửi lời chúc mừng an lành, mạnh khỏe tới Đức Giám mục, Giám mục phụ tá, Linh mục và đồng bào Công giáo tỉnh nhà

Trong không khí phấn khởi trong mùa Phục Sinh năm 2026, là dịp Lễ mang ý nghĩa rất quan trọng của Giáo hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An gửi tới Đức Giám mục, Giám mục phụ tá, Linh mục và đồng bào Công giáo tỉnh nhà lời chúc an lành, mạnh khỏe và đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp.

Thông báo tới Đức Giám mục, Giám mục phụ tá, Linh mục, một số nét về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Bùi Thanh An cho biết, Kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2026 ước đạt 8,15%, là mức cao nhất trong 5 năm gần đây; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,26%, dịch vụ tăng 8,75%. Thu ngân sách đạt 8.710 tỷ đồng, tăng 34,2% so với cùng kỳ. Tiếp nối đà thành công của năm cũ với mức thu sát mốc 30.000 tỷ đồng, tỉnh đang nỗ lực hướng tới mục tiêu từ 32.000- 35.000 tỷ đồng trong năm nay. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đăng ký gần 65.000 tỷ đồng, gấp 9,67 lần cùng kỳ… Đạt được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cấp ủy, Chính quyền và toàn thể Nhân dân, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào Công giáo trong tỉnh và hàng ngũ giáo sỹ của Giáo phận Vinh.

Song song với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hoá - xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đảm bảo đời sống ổn định cho nhân dân, trong đó có đồng bào giáo dân.

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được triển khai nghiêm túc, thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,86% (cao nhất trong các nhiệm kỳ gần đây). Các Đức Giám mục, Giám mục phụ tá, Linh mục và đồng bào công giáo đã ủng hộ hết lòng cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vừa qua. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tới 99,86%, toàn tỉnh có 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI trúng cử; 85 đại biểu HĐND tỉnh, trong đó có 02 đại biểu tôn giáo; 2.910 đại biểu HĐND cấp xã, trong đó có 77 đại biểu tôn giáo. Thành quả này khẳng định sự đồng hành chặt chẽ của Giáo phận trong ngày hội lớn của toàn dân.

Đối với công tác tôn giáo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh, các địa phương đã tiếp tục quan tâm thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các nhu cầu tôn giáo chính đáng theo đúng chính sách, pháp luật; đang quan tâm xem xét giải quyết nhu cầu đất đai của các cơ sở tôn giáo.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận, cảm ơn cụ Đức Giám mục, cụ Giám mục phụ tá, các cụ linh mục và toàn thể đồng bào Công giáo tỉnh nhà đã đồng hành cùng chính quyền các cấp, nỗ lực đạt được những kết quả đó.

Thời gian tới, Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương và toàn thể nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, quan tâm phát triển nâng cao đời sống về mọi mặt của đồng bào Công giáo; tiếp tục thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tôn giáo, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đồng bào có đạo.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Đức Giám mục, các cụ Linh mục tiếp tục thực hiện đường hướng của Giáo hội và quan điểm, phương pháp hành đạo của mình tiếp tục lãnh đạo Giáo hội, hàng ngũ giáo sỹ, tu sỹ và đồng bào Công giáo tỉnh nhà đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”, phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau chung sức xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển.

Được biết, sắp tới từ ngày 17/4/2026 - 25/4/2026, Cụ Giám mục và Cụ Giám mục phụ tá sẽ có chuyến đi Rôma, yết kiến với Giáo hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc các Cụ Giám mục có chuyến đi ý nghĩa và thành công.

Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ niềm xúc động sâu sắc trước tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An dành cho đồng bào Công giáo

Trong không khí hân hoan của mùa Lễ Phục sinh, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long bày tỏ niềm xúc động sâu sắc trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An dành cho đồng bào Công giáo.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh nhà, Đức Giám mục ghi nhận sự thay đổi mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng từ vùng đồng bằng ven biển cho đến miền Tây Nghệ An. Việc phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao và mạng lưới giao thông liên vùng được coi là luồng gió mới thúc đẩy đời sống nhân dân đi lên. Đức Giám mục bày tỏ sự đồng thuận với những chỉ đạo sâu sát, kịp thời của lãnh đạo tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại ở cơ sở; đồng thời khẳng định trách nhiệm của Giáo hội trong việc cộng tác với chính quyền để đảm bảo sự phát triển trong tương lai được trôi chảy, tốt đẹp. Nhắc đến chuyến thăm Việt Nam sắp tới của đại diện Tòa thánh Vatican, Đức Giám mục bày tỏ mong muốn, Giáo phận Vinh sẽ là một điểm dừng chân của phái đoàn Tòa thánh, đây là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một điểm nhấn ý nghĩa để giới thiệu với bạn bè quốc tế.

Đức Giám mục gửi lời tri ân đến các vị lãnh đạo tỉnh; đồng thời cầu chúc cho chính quyền tỉnh Nghệ An luôn giữ vững đà phát triển bền vững, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược và mang lại phúc lợi ngày càng cao cho toàn thể bà con giáo dân cũng như nhân dân trong tỉnh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn