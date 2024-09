Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác ứng phó và khắc phục hậu quả sau mưa lớn

Đoàn công tác của Công an tỉnh kiểm tra tại một số điểm xung yếu, nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lớn tại cầu tràn thôn Ngọc Mỹ, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu

Công an xã Diễn Hùng và Công an xã Diễn Hoàng đã cử lực lượng phối hợp với địa phương thành lập các tổ ứng trực tại các điểm tràn

Phó giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tại điểm cầu tràn xóm 3, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn liên tục trên diện rộng, khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị ngập, nước chảy xiết gây nguy hiểm cho người dân và các phương tiện qua lại. Để bảo đảm an toàn về tài sản cũng như tính mạng của người dân, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đi kiểm tra các điểm thường xuyên xảy ra ngập lụt tại cầu tràn thôn Ngọc Mỹ, xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu và cầu tràn tại xóm 3, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành. Qua kiểm tra, Công an xã đã phối hợp với địa phương cử lực lượng cắm biển báo, chốt chặn ở những nơi nguy hiểm, xung yếu để cảnh báo người dân khi qua lại, đảm bảo an toàn cho người dân.

Tại điểm ngập lụt cầu tràn xóm 3, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành lực lượng Công an xã đã gác rào chắn để ngăn các phương tiện và người dân đi lại

Công an xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành lập biên bản một trường hợp sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế các tuyến đường thường xảy ra ngập lụt tại huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc và TP. Vinh. Qua kiểm tra thực tế tình hình, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực, ứng biến xử lý tình huống nhanh trong lúc mưa bão của Công an các đơn vị, địa phương. Đại tá Nguyễn Đức Cường yêu cầu, với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, trong những ngày tới mưa to diễn ra trên diện rộng, nguy cơ gây ngập lụt cao tại địa bàn như huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu và TP. Vinh. Do vậy, Công an các đơn vị cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, triển khai làm tốt phương châm 4 tại chỗ; tăng cường công tác vận động, tuyên truyền đến người dân không chủ quan, tuyệt đối không đi qua các cầu tràn ngập nước để đảm bảo an toàn; không sử dụng kích điện để đánh bắt cá tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra; nắm chắc diễn biến thời tiết để có phương án di dời dân vùng bị ngập lụt sâu đến nơi an toàn; tổ chức, phân công lực lượng, canh gác 24/24 giờ, lập rào chắn, barie…. kiểm soát tại các ngầm tràn, đường bị ngập úng để đảm bảo người dân không qua lại vùng nguy hiểm; đặc biệt, đối với lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự, chủ động rà soát, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các điểm quan trọng trên địa bàn; lực lượng Công an xã chủ động nắm tình hình, phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi các hồ đập, cầu tràn, công trình trọng yếu trên địa bàn có nguy cơ nằm trong vùng ngập lụt, sạt lở đất để có kế hoạch và chuẩn bị các biện pháp ứng phó; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật chất, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, sẵn sàng cơ động lực lượng giúp Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, hoàn lưu bão và mưa lũ khi có tình huống xảy ra.

Tác giả: Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn