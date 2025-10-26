Làm rõ nghi vấn một "thầy giáo ở An Giang dụ học sinh vào nhà nghỉ"

Từ chiều tối 24 cho đến trưa 25-10, trên mạng xã hội tràn ngập clip cùng hình ảnh một thanh niên áo trắng, đeo kính cận được Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang giải vây khỏi đám đông đang bức xúc, kèm theo dòng trạng thái: "Nóng nhất mạng xã hội lúc này: Theo chia sẻ của người dân tại hiện trường thì người mặc áo trắng là thầy giáo ở Long Xuyên. Thầy đã đưa gần 4 em học sinh lớp 9 vào nhà nghỉ, lần này thì bị phụ huynh bắt quả tang…".

Clip và hình ảnh nói trên thu hút hàng trăm ngàn lượt chia sẻ và bình luận trên khắp các diễn đàn mạng xã hội và trang cá nhân.

Diễn biến trong đoạn clip cho thấy thanh niên trông rất hoảng hốt, được vài người mặc sắc phục công an phường đưa đi trong vòng vây bức xúc của đám đông. Trên mặt thanh niên lúc này còn có vài vết xước.

Nghi vấn thầy giáo ở An Giang dụ học sinh vào nhà nghỉ tràn ngập trên các trang mạng xã hội

Ngày 25-10, bà Đoàn Thị Hương Hà – Chủ tịch UBND phường Long Xuyên - xác nhận sự việc ồn ào xảy ra trên địa bàn và đang yêu cầu công an phường báo cáo sơ bộ.

"Sự việc xảy ra trên địa bàn, tôi đã tiếp nhận thông tin và đã yêu cầu công an phường báo cáo nhưng bên công an nói đang còn làm việc.

Về thông tin thanh niên này là giáo viên thì phường không nắm, bởi thuộc quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi rà soát lại thông tin sẽ cung cấp sau"- bà Hà nói.

Cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên hệ với lãnh đạo một trường tư thục ở phường Long Xuyên, được nhiều trang mạng xã hội nêu tên là nơi công tác của thanh niên nói trên. Tuy nhiên, điện thoại cá nhân của lãnh đạo trường này đã khóa máy.

Tác giả: Duy Nhân

Nguồn tin: Báo Người Lao Động