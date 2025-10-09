Vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường 'vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo'

Trường THPT Võ Nguyên Giáp, nơi xảy ra vụ thầy giáo bóp cổ nam đồng nghiệp - Ảnh: HOÀNG MINH

Ngày 9-10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết nhận được phản ánh qua báo chí về việc vào sáng 3-10, một thầy giáo dạy toán của Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Đắk Lắk) hành hung một thầy giáo khác ngay tại sân trường.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh và báo cáo sự việc trên về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục) trước ngày 14-10.

Bộ lưu ý, báo cáo cần làm rõ diễn biến vụ việc, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý đã được thực hiện.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, Trường THPT Võ Nguyên Giáp (xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk) có báo cáo vụ việc thầy giáo hành hung, bóp cổ đồng nghiệp vì bị… nhắc nhở để xe đúng quy định.

Theo hiệu trưởng nhà trường, sự việc xảy ra ngay tại khuôn viên trường, trong giờ làm việc, trước mặt nhiều học sinh, gây xôn xao dư luận, ảnh hưởng uy tín nhà trường.

Theo hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp, vụ việc không chỉ gây rối trật tự trong khuôn viên nhà trường vào giờ làm việc, mà còn khiến các em học sinh chứng kiến có thể bị sốc tâm lý, ảnh hưởng đến môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Nhà trường đã báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý hành vi của thầy Đàng Tảng theo quy định của pháp luật.

Trước đó tháng 1-2024, thầy Đàng Tảng từng bị Trường THPT Võ Nguyên Giáp kỷ luật khiển trách vì vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm thân thể và xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học.

Đến tháng 1-2025, ông tiếp tục bị kỷ luật cảnh cáo với cùng lý do.

Tác giả: Nguyên Bảo

Nguồn tin: tuoitre.vn