Làm 'khán giả' 4 năm, nam sinh đưa cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về Phan Rang

Trần Võ Gia Bảo, học sinh lớp 11 chuyên hóa, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa), vừa mang về giải nhất quý 1-2026, đưa cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về với vùng nắng gió Phan Rang.

Khát vọng từ những lần xem đàn anh "leo núi"

Trong trận chung kết quý 1 Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26, khi "đối thủ" và khán giả đều nín thở hồi hộp thì Bảo lại tỉnh táo đến lạ lùng. Sự điềm tĩnh ấy không phải tự nhiên mà có. Nó được hun đúc từ những ngày tháng học tập bền bỉ, từ tính cách tự lập của một học sinh miền nắng gió, nơi mà mỗi thành công đều phải đánh đổi bằng nỗ lực gấp đôi, gấp ba.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Phan Rang (Ninh Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), Trần Võ Gia Bảo mang trong mình khí chất chịu khó đặc trưng của dải đất cuối miền duyên hải Nam Trung Bộ.

Năm 2021, khi những con phố Phan Rang còn lặng lẽ vì COVID-19, cậu học sinh Gia Bảo lúc đó mới học lớp 7 đã bị cuốn vào những trận đấu trí rực lửa trên tivi.

Hình ảnh các đàn anh khóa trước tự tin bước lên bục vinh quang của Đường lên đỉnh Olympia đã gieo vào lòng cậu bé miền nắng gió một ước mơ: "Mình cũng sẽ làm được".

Từ đó, Gia Bảo lao vào tự học tập để nâng cao kiến thức và rèn phản xạ trong suốt 4 năm ròng. Đến năm lớp 11, Bảo chính thức tranh tài ở Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, nơi bạn thể hiện một phong độ và sự chững chạc đáng nể.

Ở cuộc thi tuần, Trần Võ Gia Bảo đã lách qua khe cửa hẹp với 260 điểm, đạt hạng nhì cao nhất, để có cơ hội tranh tài ở cuộc thi tháng sau đó. Tại đây, Gia Bảo bứt phá ngoạn mục để giành vòng nguyệt quế với 210 điểm.

Với Bảo, Đường lên đỉnh Olympia ban đầu chỉ là một sân chơi để thử sức, để kiểm tra lại khả năng tư duy tổng hợp ngoài phạm vi môn chuyên. Nhưng càng đi sâu, càng thi, khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức trong em lớn dần.

Mới nhất, tại cuộc thi quý 1 (diễn ra chiều 25-1), Trần Võ Gia Bảo đã xuất sắc giành ngôi quán quân với 175 điểm và chính thức ghi tên vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26.

"Khoảnh khắc tôi nhớ nhất chính là câu hỏi cuối cùng, dù câu hỏi không quá khó nhưng rất căng thẳng vì đây là câu hỏi ở vòng thi quyết định. Khi đáp án được công bố, tôi vỡ òa cảm xúc khi biết mình đã chạm tay vào vòng nguyệt quế và ghi tên mình vào cuộc thi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia" - Bảo chia sẻ.

Làm dày thêm thành tích của ngôi trường ở vùng nắng gió Phan Rang

Khoảnh khắc MC xướng tên Gia Bảo là người chiến thắng, không chỉ cá nhân Bảo vỡ òa cảm xúc. Ở quê nhà, thầy cô, bạn bè và gia đình cũng lặng đi vì xúc động. Bởi đây không đơn thuần là một chiến thắng cá nhân, mà còn là niềm tự hào của người dân Phan Rang.

Thầy giáo Nguyễn Đức Thạch, giáo viên hướng dẫn kỹ năng cho Gia Bảo, cho biết thành tích của bạn là niềm tự hào lớn của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải.

Theo thầy Thạch, Bảo có nền tảng kiến thức, tư duy rất tốt và đặc biệt là tâm lý thi đấu ổn định. Việc giành vé chung kết sớm giúp Gia Bảo có thêm thời gian để tiếp tục hoàn thiện kiến thức, kỹ năng và tâm thế trước trận chung kết năm lần thứ 26.

Chiến thắng của Trần Võ Gia Bảo đã ghi thêm dấu ấn Olympia cho Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải. Đến nay nhà trường có 14 học sinh từng tham gia Olympia, mang về 13 vòng nguyệt quế, 2 cầu truyền hình chung kết năm.

Đặc biệt, nhà trường cũng có học sinh từng lập kỷ lục 460 điểm, cao nhất trong lịch sử chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

Thầy Trần Văn Trung - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải - cho biết thành tích của Trần Võ Gia Bảo vừa qua không chỉ mở ra cơ hội chinh phục đỉnh cao tri thức cho cá nhân nam sinh, mà còn tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực của giáo dục Khánh Hòa trên phạm vi cả nước.

Thành tích ấy còn giúp truyền cảm hứng học tập cho các học sinh tiếp theo của nhà trường nói riêng và các thế hệ học sinh mai sau.

