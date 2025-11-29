Quán quân, á quân Đường lên đỉnh Olympia thành danh ở Australia

Hồ Đắc Thanh Chương là cựu học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế. Anh được xem là một trong những thí sinh đặc biệt của Đường lên đỉnh Olympia khi nắm giữ điểm số cao nhất ở trận chung kết với 340 điểm. Đầu năm 2018, Thanh Chương sang Australia theo học ngành Kỹ sư phần mềm tại ĐH Công nghệ Swinburne. Từng chia sẻ về cuộc sống ở xứ sở chuột túi, anh cho biết đã trải qua công việc bồi bàn, phụ bếp hay gia sư ở trung tâm và học được cách chăm sóc bản thân nhiều hơn khi sống tự lập. Ảnh: Việt Hùng.