Cuộc sống kín tiếng nơi xứ người của nữ quán quân đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia

Chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia phát sóng lần đầu vào năm 1999, nhanh chóng trở thành sân chơi trí tuệ uy tín cho học sinh THPT cả nước, đồng thời là bệ phóng cho nhiều gương mặt xuất sắc.

Trần Ngọc Minh là nữ quán quân đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia.

Ngay trong mùa đầu tiên, Trần Ngọc Minh đến từ THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long, đã xuất sắc chinh phục vòng Chung kết với 325 điểm, vượt qua các thí sinh Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Đắc Dương và Phan Minh Châu, trở thành nữ quán quân đầu tiên trong lịch sử chương trình. Thành tích của cô khi đó khiến khán giả cả nước ấn tượng bởi sự tự tin, điềm tĩnh và nền tảng kiến thức vững vàng.

Sau khi giành chiến thắng, Ngọc Minh nhận học bổng du học toàn phần tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Australia). Trong suốt quá trình học, cô liên tục đạt kết quả ấn tượng. Cô là cử nhân tốt nghiệp thuộc top 5% sinh viên xuất sắc.

Không chỉ vậy, Ngọc Minh còn là một trong số ít những sinh viên tiếp tục nhận được học bổng toàn phần cho chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành mạng thông tin của Đại học Swinburne.

Sau một thời gian nỗ lực và cố gắng, Ngọc Minh xuất sắc chinh phục tấm bằng tiến sĩ. Với nền tảng học vấn vững chắc, từ năm 2013, Ngọc Minh bắt đầu làm việc tại một tập đoàn viễn thông lớn của Australia.

Theo một số nguồn tin, năm 2019 cô từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc tiếp thị cho tổ chức từ thiện Open Your Hearts, tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ trẻ em tàn tật, bất hạnh. Một trong những dự án nổi bật của nhóm này là quyên góp, giúp đỡ trẻ em Việt Nam bị nhiễm chất độc màu da cam. Những thành tựu này cho thấy cô không hề thua kém các quán quân Olympia ở các mùa sau về học vấn lẫn sự nghiệp.

Dù thành công trong công việc nhưng Ngọc Minh lại chọn sống kín tiếng. Cô hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên truyền thông và mạng xã hội. Hiện tại, nữ quán quân Olympia mùa đầu cùng chồng sinh sống tại Melbourne, Australia, kết hôn từ năm 2013 và xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và hai con ở nước ngoài.

Qua những hình ảnh hiếm hoi, có thể thấy Ngọc Minh và gia đình vẫn giữ gìn văn hóa Việt Nam, từ việc mặc áo dài trong dịp Tết, thưởng thức bánh chưng truyền thống đến duy trì phong tục lì xì đầu năm, dù đang sinh sống xa quê hương.

Trải qua hơn hai thập kỷ kể từ khi giành vòng nguyệt quế, Trần Ngọc Minh vẫn là gương mặt được khán giả Olympia nhớ đến với hình ảnh một nữ sinh thông minh, khiêm nhường và kiên định.

