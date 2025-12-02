Lại xảy ra tai nạn chết người tại “giao lộ tử thần”

Ngày 2/12, Công an phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể bà T.T.B.T. (SN 1971, ngụ TP Hồ Chí Minh) cho người nhà đem về lo hậu sự.

Bà T. tử vong sau va chạm.

Trước đó, khuya 1/12, bà T. điều khiển xe máy lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, đến ngã tư giao với quốc lộ 1K (KP Tân An, phường Tân Đông Hiệp) thì va chạm với xe tải BKS 48H-021.67 khiến bà T. ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong. Tại hiện trường trên xe nạn nhân còn có một bao đồ lớn.

Được biết, vợ chồng bà T. làm thuê ở Long Khánh, Đồng Nai. Thời điểm xảy ra tai nạn cả 2 vừa về quê chơi vài ngày và trở lại Đồng Nai làm việc, 2 vợ chồng mỗi người điều khiển một xe máy.

Cũng tại giao lộ này ngày 8/11 đã xảy ra va chạm giữa xe đầu kéo và xe gắn máy khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Các nạn nhân là ông bà ngoại và cháu ngoại.

Tác giả: Nghinh Phong

Nguồn tin: cand.com.vn