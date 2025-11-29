229 người ch.ế.t do tại nạn giao thông trong gần 1 năm qua tại Nghệ An

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2025, từ 15/12/2024 đến giữa tháng 11 vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 318 vụ, làm chết 229 người, bị thương 178 người. Tai nạn khiến trên 460 phương tiện bị hư hỏng.

So với năm 2024, giảm 51 vụ (hơn 13%), giảm 21 người chết, bị thương giảm 21.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong tại Nghệ An ngày 24/9/2025. (Ảnh: Minh Châu).

Trong đó, đường bộ có số vụ xảy ra nhiều nhất với 314, làm chết 226 người, bị thương 177 người; đường sắt xảy ra 4 vụ khiến 3 người chết; đường thuỷ không xảy ra tai nạn.

Quá trình phân loại đã làm rõ có 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 9 người chết; 10 vụ tai nạn giao thông thông rất nghiêm trọng, làm chết 20 người; trong khi tai nạn nghiêm trọng có đến 201 vụ, làm 200 người chết…

Nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ; không đi đúng làn đường, phần đường; điều khiển phương tiện tránh, vượt xe, chuyển hướng, nhường đường không đúng quy định, không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách…

Lực lượng CSGT đã phát hiện, lập biên bản hành chính trên 84 nghìn trường hợp, xử phạt trên 74,5 nghìn trường hợp vi phạm; chuyển ngân sách Nhà nước thu hơn 131 tỷ đồng…

UBND tỉnh cho rằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở một địa phương, đơn vị chưa được tập trung, thiếu quyết liệt, nhất trong thời điểm trước và sau khi mới thực hiện việc chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh đó ý thức tự giác chấp hành về an toàn giao thông của người tham gia còn hạn chế, nhất là thanh, thiếu niên; công tác giải toả hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị đạt hiệu quả chưa cao; nhiều tuyến đường xuống cấp, địa hình quanh co, hư hỏng theo thời gian hoặc tác động của mưa, lũ…

Lực lượng CSGT Công an Nghệ An kiểm tra vi phạm nồng độ cồn.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự, năm 2026, Nghệ An sẽ quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng như: điều khiển phương tiện quá tốc độ cho phép, vi phạm nồng độ cồn, ma tuý, “cơi nới” thành, thùng xe…

Các địa phương cũng được yêu cầu phải có kế hoạch cụ thể để kiểm soát nồng độ cồn đối với từng tuyến, từng địa bàn…

Ngoài ra, cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, công trình giao thông; tăng cường công tác quản lý nhà nước…

Tác giả: Bá Thăng - CTV Hải Chi

Nguồn tin: Báo VOV