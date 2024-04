Ký túc xá cho học sinh dân tộc nội trú ‘vướng’ phần đất cho thầy cô mượn

Không đủ điều kiện được bồi thường Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2-2024 của UBND tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Quốc Việt - giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An - cho hay khu tập thể Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh là một phần diện tích của khu đất được UBND tỉnh cho phép trường sử dụng có nguồn gốc từ năm 1984, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn 11.200m2. Căn cứ quy định của Luật Đất đai năm 2013 và kết quả kiểm tra, xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân, khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới một số hạng mục công trình của Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh thì Nhà nước không thực hiện thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Cũng tại buổi tiếp công dân này, ông Nguyễn Đức Trung - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đề nghị UBND thành phố Vinh căn cứ vào Quyết định số 78 của UBND tỉnh, xem xét hoàn cảnh của gia đình ông Nguyễn Văn Kỳ, nếu đủ điều kiện thì cấp đất cho ông theo hình thức định giá, đảm bảo thấu tình, đạt lý. Ông Kỳ là giáo viên giỏi tỉnh nhiều năm, có Huân chương Kháng chiến hạng Ba.