Nghệ An: Xô xát tại ký túc xá, 1 nam sinh phải nhập viện

Ngày 2/4, trao đổi với PV, ông Hồ Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học phổ thông số 2 Nghệ An (PT DTNT-THPT) xác nhận, vừa qua tại ký túc xá trường có xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa 2 nam học sinh.

“Học sinh ở ký túc xá cùng nhau và có xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Sau vụ việc, nhà trường cũng đã gặp các cháu để làm rõ lý do”, ông Việt nói.

Được biết, vụ xô xát xảy ra giữa 2 em là N.T.K. và V.T.H. cùng học lớp 10A3, Trường PT DTNT – THPT số 2 Nghệ An.

Trường PT DTNT – THPT số 2 Nghệ An nơi xảy ra vụ việc

Để thêm thông tin vụ việc, PV đã liên hệ cô Phạm Thị Hồng Hạnh, chủ nhiệm lớp 10A3, Trường PT DTNT – THPT số 2 Nghệ An, tuy nhiên, giáo viên này cáo bận và liên hệ lại sau.

Theo nguồn tin riêng từ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, khoảng 13h ngày 30/3, Bệnh viện có tiếp nhận trường hợp bệnh nhân V.T.H. (SN 2008, trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) là học sinh Trường PT DTNT – THPT số 2 Nghệ An trong tình trạng bị 2 vết thương nghi bị đâm tại vùng ngực và vùng bụng.

Theo bác sĩ điều trị, bệnh nhân phải khâu nhiều mũi tại 2 vết thương hiện đang trong quá trình hồi phục.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn