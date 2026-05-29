Đông Á Thanh Hóa đón tin kém vui ở trận quyết đấu Ninh Bình FC

Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ không có được lực lượng mạnh nhất trong chuyến làm khách trước Ninh Bình FC tại vòng 25 V-League 2025/26 diễn ra vào cuối tuần này.

Theo thỏa thuận trong hợp đồng chuyển nhượng giữa hai đội bóng, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ sẽ không ra sân cho CLB Thanh Hóa đối đầu đội bóng chủ quản Ninh Bình FC.

Sự vắng mặt của cựu tuyển thủ U23 Việt Nam được xem là tổn thất đáng kể với đội bóng xứ Thanh ở giai đoạn hết sức quan trọng của mùa giải năm nay.

Dù mất Ngọc Mỹ, đội bóng xứ Thanh cũng đón nhận tín hiệu tích cực về lực lượng khi Nguyễn Bá Tiến, Đoàn Ngọc Hà và Matias Belli đều trở lại sau án treo giò và chấn thương.

Sau 24 vòng đấu, đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp đang có 25 điểm, tạo khoảng cách khá an toàn với nhóm cuối bảng nhưng vẫn chưa chính thức trụ hạng V-League.

Trước một Ninh Bình FC được đánh cao hơn, Đông Á Thanh Hóa cần thi đấu hết sức tập trung và cố gắng có điểm qua đó có tâm lý thoải mái cho lượt trận cuối cùng của mùa giải.

Toàn bộ 7 trận đấu tại vòng 25 V-League 2025/2026 sẽ đồng loạt diễn ra cùng giờ vào lúc 18h00 ngày 31/05/2026. Đây là quyết định của ban tổ chức nhằm đảm bảo tính công bằng, đặc biệt là trong cuộc đua trụ hạng đầy căng thẳng.

Tác giả: Hồng Ngọc

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn