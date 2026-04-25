CAHN quyết đấu SLNA: Tham vọng bứt tốc về đích tại V-League 2025/26

Cuộc đua vô địch tại V-League 2025/26 đang chứng kiến sự ổn định đáng kinh ngạc của CLB Công an Hà Nội (CAHN). Trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 7 vòng, nhiệm vụ của thầy trò HLV Mano Polking là duy trì sức ép lên các đối thủ bám đuổi bằng việc giải quyết gọn gàng từng chướng ngại vật. Đón tiếp SLNA trên sân vận động Hàng Đẫy, TP.Hà Nội vào lúc 19h15 ngày 26/4 là cơ hội tuyệt vời để đại diện thủ đô tiến thêm một bước đến ngôi vương.

Sức mạnh của cỗ máy chiến thắng

CAHN đang thể hiện hình ảnh của một tập thể khó bị đánh bại với phong độ thăng hoa xuyên suốt mùa giải. Khác với những chu kỳ sa sút mà các đối thủ như Nam Định hay Ninh Bình từng gặp phải, đội bóng ngành công an duy trì được cường độ chơi bóng cực cao. Thắng lợi 3-0 trước CA TPHCM gần đây là minh chứng cho sức mạnh tấn công đa dạng và hiệu quả của dàn sao trong tay HLV Polking.

CAHN đang băng băng về đích trong cuộc đua vô địch V-League. Ảnh: CAHN FC.



Ở phía đối diện, SLNA đã chính thức trụ hạng thành công và đang chơi với tâm lý thoải mái. Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, đội bóng xứ Nghệ lột xác nhờ hệ thống phòng ngự kỷ luật, tạo nên chuỗi trận thắng thực dụng với tỷ số 1-0 trước các đối thủ khó chịu như Hải Phòng hay Hà Tĩnh. Dù chất lượng nhân sự không bằng đối thủ, nhưng sự lỳ lợm của SLNA luôn là bài toán khó cho bất kỳ đội bóng lớn nào.

Phân tích chiến thuật và nhân sự

Về mặt lực lượng, cả hai đội đều chịu tổn thất đáng kể do án treo giò. CAHN thiếu vắng Phan Văn Đức, trong khi SLNA mất đi chốt chặn quan trọng Hoàng Văn Khánh ở hàng thủ. Đây là mất mát lớn cho đội khách bởi các trung vệ trẻ như Bá Quyền hay Nguyên Hoàng sẽ phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ hàng công đội chủ nhà.



Điểm nóng của trận đấu nằm ở khu vực trung tuyến, nơi Thành Long và Stefan Mauk (CAHN) sẽ so tài cùng lão tướng Khắc Ngọc bên phía SLNA. Trong khi HLV Polking ưu tiên kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi, SLNA chắc chắn sẽ lùi sâu, thiết lập khối phòng ngự nhiều lớp trước khu vực 16m50 và chờ đợi thời cơ phản công thông qua Michael Olaha.

Nguyễn Quang Hải là nhân tố sáng tạo bên phía CAHN. Ảnh: CAHN FC.



Nguyễn Quang Hải vẫn là hạt nhân trong lối chơi của CAHN. Khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp và những đường chuyền xé toang hàng thủ của anh sẽ là chìa khóa để xuyên phá bức tường phòng ngự của đội khách. Sự linh hoạt của Alves Rogerio và khả năng quấy phá từ cánh của Nguyễn Đình Bắc cũng sẽ khiến hàng thủ trẻ của SLNA gặp nhiều vất vả.

Đội hình dự kiến

CAHN (4-2-3-1): Nguyễn Filip; Minh Phúc, Đình Trọng, Adou Minh, Pedant Quang Vinh; Thành Long, Stefan Mauk; Văn Đô, Quang Hải, Đình Bắc; Alves Rogerio.

SLNA (4-4-2): Văn Bình; Văn Quy, Bá Quyền, Nguyên Hoàng, Mạnh Quỳnh; Quang Vinh, Khắc Ngọc, Phi Long, Gracia; Fortes, Olaha.

Dù SLNA từng cầm chân CAHN ở lượt đi, nhưng trong bối cảnh đội chủ nhà đang hừng hực khí thế và đội khách thiếu vắng trụ cột hàng thủ, rất khó để có bất ngờ xảy ra tại Hàng Đẫy. Với bản lĩnh của ứng viên số một cho chức vô địch, CAHN đủ sức giành trọn 3 điểm để tiếp tục thống trị bảng xếp hạng.

Dự đoán tỷ số: CAHN 3-1 SLNA

Tác giả: Phố Hội

Nguồn tin: baodanang.vn