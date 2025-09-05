Kỳ họp thứ 32 HĐND tỉnh khóa XVIII thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh bộ máy cấp xã đã đi vào hoạt động, bước đầu vận hành ổn định. Đặc biệt, thời gian vừa qua các xã miền Tây của tỉnh thiệt hại nặng nề bởi hoàn lưu cơn bão số 3 và toàn tỉnh tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 5 kèm theo mưa lũ. Trước yêu cầu cấp bách của việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, thông qua một số nội dung quan trọng.

Thông qua Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị

Tại Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Theo đó, thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị và thuê hàng hóa, dịch vụ như sau: Đối với nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước giao thực hiện tự chủ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí.

Đối với nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước không giao thực hiện tự chủ: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí của các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc, trực thuộc cơ quan, đơn vị mình. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc cơ quan, đơn vị dự toán cấp I thuộc cấp tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị mình có dự toán kinh phí thực hiện dưới 500 triệu đồng/nhiệm vụ. UBND cấp xã quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị cấp xã sử dụng nguồn ngân sách cấp xã (bao gồm nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên).

Về thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước giao thực hiện tự chủ.

UBND tỉnh quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước không giao tự chủ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương sử dụng nguồn ngân sách cấp tỉnh. UBND cấp xã quyết định phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước không giao tự chủ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp xã sử dụng nguồn ngân sách cấp xã.

Thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật

HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức hỗ trợ đối với cây trồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, đối với diện tích lúa chia thành 3 mức: Sau gieo trồng từ 01 đến 10 ngày; từ trên 10 ngày đến 45 ngày; trên 45 ngày. Diện tích mạ, thiệt hại trên 70% và thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích.

Diện tích cây hằng năm khác, chia thành 3 mức: Giai đoạn cây con; giai đoạn cây đang phát triển; giai đoạn cận thu hoạch.

Diện tích cây trồng lâu năm chia thành 4 mức: Vườn cây ở thời kỳ kiến thiết cơ bản; vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại đến năng suất thu hoạch nhưng cây không chết; vườn cây ở thời kỳ kinh doanh thiệt hại làm cây chết hoặc được đánh giá là cây không còn khả năng phục hồi trở lại trạng thái bình thường và vườn cây đầu dòng ở giai đoạn được khai thác vật liệu nhân giống; cây giống trong giai đoạn vườn ươm được nhân giống từ nguồn vật liệu khai thác từ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng.

Mức hỗ trợ đối với cây lâm nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật, chia thành 4 mức: Diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp mới trồng đến 1/2 chu kỳ khai thác; diện tích cây rừng, cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp trên 1/2 chu kỳ khai thác, diện tích rừng trồng gỗ lớn trên 3 năm tuổi; diện tích vườn giống, rừng giống; diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm.

Mức hỗ trợ đối với thủy sản bị thiệt hại do thiên tai (bao gồm nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản) chia thành 3 mức: Nuôi trồng thuỷ sản bán thâm canh, thâm canh trong ao, đầm; nuôi trồng thuỷ sản trong bể, lồng, bè; nuôi trồng thuỷ sản theo hình thức khác.

Mức hỗ trợ đối với vật nuôi bị thiệt hại (chết, mất tích) do thiên tai chia thành 8 mức cho Gia súc, gia cầm và các vật nuôi khác.

Mức hỗ trợ đối với sản xuất muối bị thiệt hại do thiên tai (bao gồm diện tích đang sản xuất hoặc diện tích có muối đã được tập kết trên ruộng) thiệt hại trên 70% và thiệt hại từ 30% đến 70% diện tích.

Trường hợp hỗ trợ bằng giống cây, con, hiện vật, mức hỗ trợ được quy đổi tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết quy định về mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh với nội dung như sau: Trợ cấp ngày công lao động là 327.600 đồng, trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm là 163.800 đồng đối với Dân quân.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã thông qua các dự thảo: Nghị quyết về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục có hiệu lực; Nghị quyết về giao biên chế công chức cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện để các Nghị quyết sớm đi vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, thời gian vừa qua các xã miền Tây của tỉnh bị thiệt hại nặng nề bởi hoàn lưu cơn bão số 3 và toàn tỉnh tập trung ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 5 kèm theo mưa lũ. HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục duy trì các bộ phận thường trực để hướng dẫn, kịp thời hỗ trợ, giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Tiếp tục, khẩn trương rà soát, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và số 5 gây ra trên địa bàn tỉnh sớm, ổn định đời sống Nhân dân.

