Kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh thông qua các dự thảo Nghị quyết quan trọng

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết quan trọng

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thảo luận và thông qua dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm: Dự án Đường dây 220kV ĐG Trường Sơn – Đô Lương (đoạn lãnh thổ Việt Nam) đấu nối Nhà máy điện gió Trường Sơn vào Hệ thống điện Việt Nam; dự án Đường dây 220kV Tương Dương – Đô Lương; dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Tân Kỳ. Đây là những dự án có ý nghĩa lớn trong việc giải quyết tình trạng thiếu điện trong khu vực miền Bắc và tăng tính ổn định cung cấp điện cho phụ tải một số địa phương trên địa bàn tỉnh, là vấn đề được cử tri quan tâm kiến nghị.

Theo đó, HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích là 4,34178 ha, gồm: 0,25638 ha rừng phòng hộ; 0,62590 ha rừng tự nhiên sản xuất; 2,57011 ha rừng trồng sản xuất; 0,16160 ha rừng tự nhiên ngoài 3 loại rừng; 0,72779 ha rừng trồng ngoài 3 loại rừng.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chương trình có ý nghĩa quan trọng để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án, dự án nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị trong giai đoạn tới của tỉnh theo Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đảm bảo thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 45 đô thị, gồm: 1 đô thị loại I (thành phố Vinh mở rộng), 2 đô thị loại III (thành phố Hoàng Mai và thành phố Thái Hòa), 2 đô thị loại IV/III (thị xã Diễn Châu và thị xã Đô Lương), 15 thị trấn huyện lỵ và khoảng 25 thị trấn tiểu vùng thuộc huyện.

Tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc phiên họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, sau gần một buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 26 - kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khoá XVIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Kỳ họp đã thực hiện miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh sau khi đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh được Trung ương chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và bầu Chủ tịch UBND mới với sự thống nhất, đồng thuận cao.

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị đồng chí tân Chủ tịch UBND tỉnh kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được thời gian qua, tiếp tục đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND tỉnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh. Cùng với đó, quan tâm chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp 4 bên giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội – Thường trực HĐND tỉnh – UBND tỉnh - Ủy ban MTTQ tỉnh, trong đó, đặc biệt chú trọng công tác phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các kỳ họp HĐND tỉnh. Đồng thời, sớm trình Thường trực HĐND tỉnh danh mục đề nghị xây dựng Nghị quyết trình các Kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2025.

Ngay sau kỳ họp, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh sớm hoàn tất hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm và bầu Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư đường dây điện và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tích cực tiến hành các thủ tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên để hoàn thành, sớm đưa các dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh rà soát, hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để phê duyệt theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025, tạo tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn sau. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, “phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2025”. Cùng với đó, cả hệ thống chính trị đang thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy “Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” với tinh thần hết sức khẩn trương, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao nhất, thống nhất về nhận thức và hành động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân trong quá trình thực hiện.

Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 không còn nhiều, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị chu đáo để nhân dân vui Xuân đón Tết, nhất là công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, tích cực vận động sự chung tay, hỗ trợ, giúp đỡ của toàn xã hội để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, đón Tết, “Không để ai bị bỏ lại phía sau” như Thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Chú trọng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; quản lý tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa trước, trong và sau Tết…

