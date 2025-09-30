Tràn đê bao sông Cầu Chày ở Thanh Hóa, sơ tán khẩn cấp 2.500 người

Mưa lớn kéo dài, nước sông Cầu Chày tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa dâng cao tràn qua đê - Ảnh: CTV

Theo thông tin từ UBND xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa, từ chiều đến tối qua 29-9, nước lũ đã tràn qua nhiều điểm trên tuyến đê bao sông Cầu Chày đoạn chảy qua địa bàn xã.

Qua kiểm tra thực địa của chính quyền địa phương, do những ngày qua mưa lớn kéo dài, nước sông Cầu Chày dâng cao đã làm đoạn đê bao sông này bị tràn với chiều dài khoảng 4,2km, tràn cao trung bình 80cm.

Dù trước đó UBND xã Xuân Tín đã huy động lực lượng, vật tư tại chỗ để đắp đất chống tràn đê.

Tuy nhiên, do chiều dài tuyến đê lớn, lượng nước lũ dâng nhanh khiến việc đắp chống tràn đê chưa thực hiện được toàn tuyến bị tràn.

Nước sông Cầu Chày tại xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa đang cao do mưa lớn - Ảnh: CTV

Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND xã Xuân Tín đã thực hiện sơ tán khoảng 700 hộ dân với hơn 2.500 nhân khẩu tại 14 thôn đến nơi an toàn, chờ nước lũ rút.

Chính quyền xã Xuân Tín đang theo dõi chặt chẽ tình hình nước lũ sông Cầu Chày để có phương án sơ tán người dân phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ