Công an phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An phát hiện, xử lý cơ sở tàng trữ, bày bán hàng trăm khẩu súng, đao, kiếm nhựa đồ chơi nguy hiểm

Theo đó, khoảng 09 giờ 15 phút ngày 24/9/2025, Công an phường Thành Vinh chủ trì, phối hợp với đoàn liên ngành phường Thành Vinh tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh tại cơ sở buôn bán đồ chơi trẻ em đường Nguyễn Thái Học (khối 9, phường Thành Vinh).

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng kinh doanh đồ chơi

Cận cảnh súng nhựa mô hình có tính năng, hình dáng tương tự vũ khí quân dụng; kiếm nhựa, búa, rìu nhựa… có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở có hành vi tàng trữ, bày bán nhiều loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm lưu hành trên thị trường như: súng nhựa mô hình có tính năng, hình dáng tương tự vũ khí quân dụng; kiếm nhựa, búa, rìu nhựa… có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em và ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng chức năng thu giữ 40 đồ chơi dạng súng dài, ngắn các loại, 108 kiếm nhựa, đao nhựa rìu nhựa các loại.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở

Hành vi này vi phạm điểm đ, khoản 3, Điều 11 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP, đồng thời thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh theo quy định pháp luật.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số đồ chơi nguy hiểm nêu trên, yêu cầu cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định.

Tác giả: Phạm Thủy - Vương Linh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn