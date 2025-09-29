Sơ tán khẩn cấp người dân vì hai bên cầu sụt lún ở Thanh Hóa

Theo thông tin, tại lý trình Km89+580, bản Chung Sơn, phần chân mố cầu đã bị hư hỏng nặng, mặt đường nhựa dẫn lên đầu cầu phía tuyến đi xã Hiền Kiệt đã sập hoàn toàn.

Địa phương đã khẩn trương lập 2 chốt trực ở hai bên để ngăn không cho người dân và phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đầu cầu Sơn Thủy bị sụt lún nghiêm trọng.

Tương tự, tại cầu cứng Quan Sơn (xã Quan Sơn, Thanh Hóa) cầu nối từ Quốc lộ sang khu phố 2 và khu phố 5 cũng xảy ra sụt lún móng.

Hai bên lan can đầu cầu đã bị kéo sập, ăn sâu vào chân cầu, gây kéo theo gãy đổ các cột điện.

Bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn, cho biết: "Để tránh trường hợp nếu cầu sập sẽ khiến cho 31 hộ với 108 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn, xã đã tổ chức sơ tán toàn bộ 31 hộ dân này đến nơi an toàn."

Lan can bị kéo sập xuống sông Luồng, ăn sâu vào chân cầu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn thông tin thêm, địa bàn toàn xã đã bị mất điện từ 8h30' sáng cùng ngày. Tổng cộng, xã đã sơ tán 104 hộ dân với 396 nhân khẩu ở khu vực nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Theo Công ty Điện lực Thanh Hóa, do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão, hệ thống điện trên địa bàn tỉnh chịu nhiều thiệt hại.

Thống kê sơ bộ ghi nhận có hơn 100 nhánh rẽ và đường dây trung áp bị sự cố, dẫn đến tình trạng hơn 133 xã mất điện cục bộ.

Ngành điện lực đã huy động tối đa lực lượng, chia thành nhiều mũi để khẩn trương kiểm tra, khoanh vùng và khắc phục hư hỏng, ưu tiên khôi phục điện trong thời gian sớm nhất.

Tác giả: Thành Phan



Nguồn tin: congly.vn