Kinh tế tư nhân - động lực đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của Bắc Trung Bộ

Doanh nghiệp tư nhân ngày càng khẳng định vai trò động lực tăng trưởng

Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu và kỳ vọng lớn.

Theo đó, Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ về thương mại, logistics, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh vai trò kiến tạo của chính quyền, khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Nghệ An có hơn 19.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động.

Nghệ An là địa phương có nhiều lợi thế, với diện tích rộng, vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực lớn và đa dạng hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ và sản xuất quy mô lớn.

Những năm gần đây, khu vực kinh tế tư nhân tại Nghệ An đã có bước phát triển đáng ghi nhận cả về số lượng và chất lượng. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn từ những biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước, song cộng đồng doanh nghiệp vẫn duy trì được tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 19.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã có hơn 2.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng trên 30%.

Khu vực doanh nghiệp tư nhân đã tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động địa phương.

Không chỉ gia tăng về số lượng, chất lượng hoạt động của doanh nghiệp cũng ngày càng được nâng lên. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Theo phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ tại Diễn đàn kinh tế tư nhân – vòng đối thoại địa phương vừa được tổ chức tại Nghệ An, khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp hơn một nửa tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trên các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, thương mại, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ, ngày càng xuất hiện nhiều doanh nghiệp mang tư duy quản trị hiện đại, coi đổi mới sáng tạo là chìa khóa nâng cao năng lực cạnh tranh. Đội ngũ doanh nhân mới đang hình thành với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, chủ động hội nhập và từng bước tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.

Bên cạnh đó, Nghệ An còn có một nguồn lực đặc biệt là đội ngũ doanh nhân quê hương thành đạt trên khắp mọi miền đất nước và ở nước ngoài. Đây là yếu tố quan trọng để kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển địa phương.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, logistics đóng góp tích cực cho nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, khu vực kinh tế tư nhân của Nghệ An vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Phần lớn doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, năng lực tài chính còn hạn chế, trình độ quản trị chưa đồng đều. Khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu còn thấp; năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.

Nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận đất đai, tín dụng, nguồn nhân lực chất lượng cao. Chi phí logistics còn ở mức cao, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của sản phẩm. Đây là những rào cản cần tiếp tục tháo gỡ để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Đồng hành cùng doanh nghiệp để khơi thông mọi nguồn lực phát triển

Xác định doanh nghiệp là trung tâm của phát triển kinh tế, những năm qua, Nghệ An đã không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển.

Theo ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, quan điểm xuyên suốt của tỉnh là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương. Vì vậy, cùng với việc ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tỉnh luôn chú trọng xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Nghệ An tập trung thực hiện là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, cắt giảm tối đa các thủ tục không cần thiết, giảm chi phí tuân thủ và thời gian giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nêu chủ trương của tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân tại Diễn đàn kinh tế tư nhân - vòng đối thoại địa phương.

Cùng với đó, tỉnh đang tập trung nguồn lực để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, các khu công nghiệp và Khu kinh tế Đông Nam. Đây được xem là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nghệ An cũng đang quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, nhất là những dự án động lực, dự án trọng điểm có sức lan tỏa lớn. Việc xử lý các vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhằm tạo thêm không gian phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những trụ cột quan trọng của tăng trưởng trong giai đoạn mới. Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ.

Các doanh nghiệp tư nhân của Nghệ An ngày càng năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế.

Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 có từ 30.000 đến 32.000 doanh nghiệp hoạt động. Đây không chỉ là mục tiêu về số lượng mà còn là mục tiêu nâng cao chất lượng doanh nghiệp, xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, đủ năng lực cạnh tranh trong môi trường hội nhập sâu rộng.

Song hành với đó, các kênh đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, thực chất và hiệu quả hơn. Thông qua các diễn đàn, hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp, chính quyền sẽ kịp thời lắng nghe, tiếp thu và giải quyết những kiến nghị từ thực tiễn sản xuất kinh doanh; đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Khát vọng phát triển mà Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị đặt ra đang tạo nên nguồn cảm hứng và động lực mới cho Nghệ An. Trong hành trình ấy, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân không chỉ là lực lượng tạo ra giá trị kinh tế mà còn là những người đồng hành cùng địa phương kiến tạo tương lai phát triển.

Với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền cùng sức sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục là động lực quan trọng đưa Nghệ An bứt phá, trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ, đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tác giả: Mai Liễu

Nguồn tin: congthuong.vn