Toàn cảnh KCN Hoàng Mai 1, hạt nhân vùng công nghiệp Nam Thanh - Bắc Nghệ

Dự án có quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 3583/QĐ-UBND.ĐT ngày 5/9/2008 và được thành lập tại Quyết định số 62/QĐ-UBND.CN ngày 8/1/2009. Đến ngày 26/2/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 276/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai 1.
Chủ đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 là Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt được thành lập ngày 5/3/2004, địa chỉ trụ sở đặt tại K7TT1-SH17, Khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Đỉnh, TP.Hà Nội. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 740 tỷ đồng.
Theo quy hoạch, Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 có tổng diện tích 264,77ha. Trong đó, đất xây dựng các công trình công nghiệp là 180,95ha, chiếm 68,34% tổng diện tích; trung tâm điều hành, dịch vụ khu công nghiệp 10,74ha; khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật 4,66ha; đất giao thông 22,42ha; đất cây xanh tạo cảnh quan 31,65ha và mặt nước 14,35ha.
Theo định hướng phát triển vùng Nam Thanh - Bắc Nghệ đã được Chính phủ phê duyệt, Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 cùng với Khu kinh tế Nghi Sơn được xác định là hạt nhân hình thành trung tâm công nghiệp khu vực phía Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An.
Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 nằm ven Quốc lộ 1A, cách cảng Nghi Sơn 10km, cảng Đông Hồi 7km
Các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư vào khu công nghiệp gồm công nghiệp cơ khí lắp ráp; sản xuất thiết bị điện, sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; cơ khí chính xác; sản xuất ô tô, xe có động cơ và phương tiện vận tải khác; sản xuất phụ tùng phục vụ các ngành sản xuất, dịch vụ; vật liệu xây dựng; chế biến thực phẩm; sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic; hóa chất và sản phẩm hóa chất.
Về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giao thông nội bộ trong Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 được quy hoạch đồng bộ. Trục đường trung tâm có mặt cắt rộng 36m, các trục đường chính trong khu công nghiệp rộng 22,25m.
Đối với xử lý nước thải, nước thải sinh hoạt và sản xuất của các nhà máy sau khi xử lý sơ bộ sẽ được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Trạm xử lý có công suất 25.000m3/ngày đêm, bảo đảm nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra kênh Nhà Lê.
Theo ghi nhận của VietnamFinance, Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 đã thu hút một số dự án đầu tư như Nhà máy chế biến nhựa thông Hoàng Mai; Công ty TNHH Công nghệ điện tử Ju Teng; Công ty TNHH Nguyên liệu điện tử Dongxu Juteng I Việt Nam; Công ty TNHH Giầy Andromeda Việt Nam.
Tuy nhiên, phần lớn diện tích đất bên trong Khu công nghiệp Hoàng Mai I vẫn đang bỏ trống, chưa được lấp đầy bởi các dự án sản xuất.
Về tiến độ, Chủ tịch phường Hoàng Mai Phạm Văn Hào cho biết đến nay Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hơn 250ha, còn hơn 14ha chưa hoàn thành. Hạng mục kênh thoát nước quanh khu công nghiệp thi công đạt khoảng 62%, dự kiến tiếp tục triển khai trong tháng 7/2026.
Đối với hạ tầng kết nối, tuyến đường N3 nối Quốc lộ 1A vào Khu công nghiệp Hoàng Mai I đã hoàn thành 855m. Tuy nhiên, 132m đầu tuyến và nút giao với Quốc lộ 1A hiện phải dừng thi công do chưa có mặt bằng.
Với quy mô hơn 264ha, vị trí gần Quốc lộ 1A, Cao tốc Bắc - Nam, Cảng Nghi Sơn, cảng Đông Hồi và hệ thống hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ, Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp phía Bắc Nghệ An, đồng thời góp phần tăng cường liên kết công nghiệp giữa Nghệ An và Thanh Hóa.
Tác giả: Hoàng Hùng
Nguồn tin: vietnamfinance.vn