Toàn cảnh KCN Hoàng Mai 1, hạt nhân vùng công nghiệp Nam Thanh - Bắc Nghệ

Đối với xử lý nước thải, nước thải sinh hoạt và sản xuất của các nhà máy sau khi xử lý sơ bộ sẽ được dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Trạm xử lý có công suất 25.000m3/ngày đêm, bảo đảm nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra kênh Nhà Lê.