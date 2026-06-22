Nghệ An dự kiến tinh giảm gần một nửa số khối, xóm sau sắp xếp

Nghệ An đang đẩy mạnh việc sắp xếp, tổ chức lại các khối, xóm nhằm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tiễn của từng địa phương và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền cơ sở.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 3.797 khối, xóm. Trong đó, 385 đơn vị đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định nên không thuộc diện phải sắp xếp. Còn lại 3.412 khối, xóm cần thực hiện sắp xếp, gồm 2.936 xóm và 476 khối, chiếm gần 90% tổng số đơn vị hiện có.

Theo phương án tổng thể, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 2.026 khối, xóm, giảm 1.771 đơn vị, tương đương 46,64% so với hiện nay.

UBND tỉnh Nghệ An dự kiến giảm 1.771 khối, xóm, thôn, bản; đồng thời ban hành quy định mới về tiêu chuẩn đối với bí thư chi bộ cơ sở

Sau sắp xếp, dự kiến có 1.604 khối, xóm đạt tiêu chuẩn theo quy định, chiếm hơn 79% tổng số đơn vị mới. Bên cạnh đó vẫn còn 422 khối, xóm chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn. Trong số này, 225 đơn vị được đề xuất giữ nguyên do có các yếu tố đặc thù, còn 197 đơn vị dù đã được sắp xếp nhưng vẫn chưa đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

Sở Nội vụ cho biết, 225 khối, xóm chưa đạt tiêu chuẩn nhưng đề nghị không sắp xếp tập trung tại 59 xã và 2 phường. Đây chủ yếu là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có địa hình đồi núi phức tạp, giao thông cách trở; khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phân tán; các bản vùng biên giới, khu tái định cư hoặc những nơi biệt lập, khó kết nối với các đơn vị lân cận.

Đối với 197 khối, xóm mới hình thành sau sắp xếp nhưng chưa đạt tiêu chuẩn, nguyên nhân chủ yếu do không còn đơn vị liền kề phù hợp để tiếp tục sáp nhập. Nhiều địa bàn bị chia cắt bởi sông suối, núi đồi, khoảng cách xa trung tâm hoặc có những đặc điểm riêng về đời sống văn hóa, phong tục tập quán, khiến việc tổ chức lại đơn vị dân cư gặp không ít khó khăn.

Theo kế hoạch, các xã, phường sẽ hoàn thành việc xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 15.6; tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước ngày 22.6. Sau đó, HĐND cấp xã sẽ xem xét, ban hành nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 30.6.

Việc sắp xếp khối, xóm được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: baovanhoa.vn